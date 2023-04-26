ماذا يعني الاقتصاد الأخضر وهل موجود في مصر؟.. «البيئة» تجيب

«الاقتصاد الأخضر» يعد ناتج تحسن الوضع الاقتصادي مع الحد من المخاطر البيئية وندرة الحياة البيئية، وهو ما ينتج عنه تحسين المساواة بين الإنسان ورفاهيته الاجتماعية، وهو نوع من الطرق المنظمة لإنشاء مجتمع وبيئة نظيفة ترفع من المستوى الاقتصادي وتدفع المجتمع نحو حياة أفضل، وتحافظ على موازنة البيئة من جميع أشكال التنوع البيئي.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، 10 معلومات عن «الاقتصاد الأخضر»، وفقا للموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة البيئة.

ماذا يعني الاقتصاد الأخضر.. وهل موجود في مصر؟

1- الاقتصاد الأخضر يؤدي إلى تحسين حالة الرفاه البشري والإنصاف الاجتماعي، مع العناية من المخاطر البيئية.

2- الاقتصاد الأخضر يوجه فيه النمو في الدخل والعمالة بواسطة استثمارات في القطاعين العام والخاص.

3- الاقتصاد الأخضر يعد اقتصاداً منخفض الكربون، بمعنى أنه ذات كفاءة ونظيف من حيث الإنتاج.

4- يستخدم الاقتصاد الأخضر سياسات حمائية مالية واجتماعية هادفة ومناسبة.

5- يدعم الاقتصاد الأخضر المساواة في الحقوق بالنسبة للرجال والنساء.

6- الاقتصاد الأخضر وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة، وليس بديلاً لها.

7- الاقتصاد الأخضر يسهل عملية تحقيق التكامل بين الأبعاد الأربعة للتنمية المستدامة.

8- تتضمَّن المستهدفات الرئيسية لبرنامج عمل الحكومة المصرية، السعي لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة، ومنها «الاقتصاد الأخضر».

9- اتخذت مصر عدة خطوات نحو التوجه للاقتصاد الأخضر من خلال مبادرة «حياة كريمة وتنمية الريف المصري».

10- يجري تدشين أول ميناء جاف بمدينة السادس من أكتوبر لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.