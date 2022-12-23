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«اكسترا نيوز»: مصر حققت مكاسب عديدة من المشاركة في مؤتمر بغداد

كتب:

محمد أيمن سالم
10:21 ص | الجمعة 23 ديسمبر 2022
القمة العربية الأفريقية

القمة العربية الأفريقية

قال الكاتب الصحفي أيمن السيسي، إن مصر حققت مكاسب عِدة من المشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، موضحا خلال مداخلة هاتفية لـ«تغطية خاصة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن المشاركة في مؤتمر كهذا يؤكد توجه الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي للخروج بالمنطقة العربية وتحديدا العراق من الأزمات، خاصة مع التوترات الجارية في العالم الآن.

تغيرات مزلزلة وحاسمة وقاسية

وأضاف، أن العالم الآن يمر بتغيرات مزلزلة وحاسمة وقاسية جدا، فإذا لم تستبق الدول التي تمتلك إمكانات جيدة، تعزيز الاقتصاد وتعزيز الأمن، سيؤدي هذا الأمر إلى دخول هذه الدول في مرحلة سيئة.

مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة

وتابع الكاتب الصحفي، أن الرسالة التي وجهها الرئيس السيسي إلى الشعب العراقي، خلال مشاركته في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، من أهم الرسائل التي تم توجيهها بشكل واضح وعلني، لأن العراق برغم ما تمتلكه من إمكانات هائلة واحتياطي نقدي وإنتاج نفطي، إلا أنها وصلت لمرحلة سيئة للغاية، بعدما أصبح 8 ملايين عراقي تحت خط الفقر وهو أمر مستغرب على حد وصفه.

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