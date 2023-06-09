القبض على 6 لصوص في حملة أمنية بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على 6 لصوص في حملة أمنية، وتحررت محاضر بكل واقعة على حدة واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

كانت نتائج الضبط كالتالي: القبض على أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، حال استقلاله دراجة نارية دون لوحات معدنية بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا، وبمناقشته عن مصدر الدراجة أقر بسرقتها بأسلوب توصيل الأسلاك، وأنه وراء ارتكاب 4 وقائع بالأسلوب ذاته.

- ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، حال استقلاله سيارة "ملك شقيقه" بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وبحوزته مبلغ مالى ومشغولات ذهبية وبمناقشته عن مصدر المضبوطات أقر بمزاولة جرائم السرقة من داخل المساكن بأسلوب كسر الباب، وبمواجهته اعترف بارتكاب 6 وقائع سرقة بالأسلوب ذاته.

- ضبط 3 أشخاص، لهم معلومات جنائية، حال استقلالهم «توك توك» بدائرة قسم شرطة الظاهر، وبحوزتهم حقيبة بداخلها مبلغ مالي هاتفي محمول مجهولي المصدر، وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات، اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي للسرقة.

- ضبط شخص بدائرة قسم شرطة الجمالية، لقيامه بنشل المواطنين وسرقتهم، وبحوزته 3 هواتف محمولة، اعترف بسرقتها، واتخذت الإجراءات القانونية.