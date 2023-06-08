ضبط عصابة سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع في الشرقية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط عناصر تشكيل عصابي ضم 3 متهمين، ولهم معلومات جنائية، من بينهم عميل «سيئ النية» مقيمين في نطاق محافظتي القاهرة والسويس، تخصصوا في سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع من أسفل العقارات السكنية مستخدمين سيارة ملاكي ملك أحدهم.

واعترف المتهمون بارتكاب 4 وقائع سرقة بالأسلوب ذاته بدوائر قسم شرطة أول العاشر في الشرقية، مركز شرطة أبو حماد بالشرقية، مركز شرطة شبين القناطر في القليوبية، كما أرشدوا عن السيارات المستولى عليها والسيارة المستخدمة في ارتكاب وقائع السرقة، واتخذت الإجراءات القانونية.