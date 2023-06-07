اعترافات عصابة سرقة الدراجات النارية في 3 محافظات.. ارتكبوا 15 جريمة

خضع 3 أشخاص متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية من الشوارع، لجلسة تحقيق أمام النيابة العامة، واعترفوا خلالها بارتكاب 15 واقعة سرقة في نطاق 3 محافظات، هي القليوبية والمنوفية والبحيرة، وأمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

سرقة الدراجات النارية من الشوارع

وحسب اعترافات أحد المتهمين الثلاثة خلال جلسة التحقيق التي أجريت معهم، فإنهم كونوا تشكيلا عصابياً واتفقوا على بداية تنفيذ جرائم سرقة الدراجات النارية بمختلف أنواعها في نطاق محافظة المنوفية، ثم توسعوا في محافظتي البحيرة والقليوبية.

وعن تقسيم أدوارهم في ارتكاب سرقة الدراجات النارية، فإن الثلاثة كانوا يبحثون سوياً عن الدراجات لسرقتها، وعند العثور على هدفهم يسرقونها ويهربون بها على الفور من مكان السرقة لكي لا ينكشف أمرهم.

وبعد التوسع في سرقة الدراجات النارية، بلغ إجمالي سرقات المتهمين 15 دراجة نارية من 3 محافظات، وتم التحفظ على تلك المسروقات داخل إحدى الورش المستأجرة، تمهيداً لبيعها إلى أحد التجار والاستفادة من أموال بيعها.

القبض على المتهمين

وأعلنت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء القبض على 3 متهمين لاثنين منهم معلومات جنائية سابقة بتهمة تكوين تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية من 3 محافظات، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة، والتي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتم التحفظ على الدراجات النارية المسروقة تمهيداً لإعادتها إلى أصحابها المجني عليهم.

العقوبة القانونية

وقال المحامي رامي ربيع مقلد، إن المتهمين بسرقة الدراجات النارية من محافظات البحيرة والمنوفية والبحيرة، يواجهون عقوبة قانونية تصل إلى الحبس، إذا لم تقترن السرقة بظرف مشدد آخر، وذلك وفقاً للمادتين 317 و318 من قانون العقوبات.