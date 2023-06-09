ضبط شخصين أثناء محاولتهما تهريب مبالغ مالية وعملات أجنبية بمطار القاهرة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي بقطاع أمن المنافذ من خلال التعامل الفني من ضبط أحد الأشخاص لحيازته عملات أجنبية مخبأة بحقيبته بالمخالفة للقانون، وذلك حال إنهاء إجراءات مغادرته البلاد.

وبمواجهته قرر ملكيته للمبالغ المالية المضبوطة بحوزته ووصوله للبلاد بتاريخ 5 الجاري وبصحبته 9 سبائك ذهبية بوزن 900 جرام وأن المبالغ المالية المُشار إليها هي حصيلة بيعه لتلك السبائك بالأسواق المحلية، مقابل العملات الأجنبية.

كما تم ضبط سيدة مقيمة بمحافظة الدقهلية لحيازتها عملات محلية مخبأة بحقيبتها بالمخالفة للقانون، وذلك حال إنهاء إجراءات مغادرتها البلاد، بمواجهتها قررت استلامها للمبلغ المالي المُشار إليه من أحد الأشخاص لتوصيله لصديقه بإحدى الدول مقابل مبلغ مالي.

وفي سياق آخر، تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل وبحوزته عدد 2 مليون قطعة ألعاب نارية مختلف الأشكال والأحجام حال تواجده بدائرة القسم.