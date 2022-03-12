ضبط 6 قضايا «تجارة عملة» في 8 محافظات.. قيمتها تتجاوز 22 مليون جنيه

في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف القائمين على ممارسة نشاط الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، وجهت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المُنظمة، حملة أمنية مكبرة لاستهداف القائمين على ممارسة نشاط الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بنطاق محافظات (الجيزة - قنا – جنوب سيناء – أسيوط – البحيرة- الدقهلية – الغربية - سوهاج) ، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها، ضبط 6 قضايا بعدد 6 متهمين، بإجمالى مبالغ مالية مضبوطة بلغت 22٫577٫558 جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم توظيف الأموال والنصب والاحتيال

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (5 مواطنين، وجميعهم مقيمين بمحافظة سوهاج)، بتضررهم من قيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم بدعوى استثمارها وتوظيفها مقابل أرباح متفق عليها والنصب عليهم بالاستيلاء على كامل تلك المبالغ.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام المشكو في حقه (مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج) بممارسة نشاطا احتياليا من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بدعوى إستثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة الفاكهة مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها ، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت (1,100,000 مليون جنيه)، حيث توقف بعدها عن سداد أصول المبالغ وأرباحها التى وعد بتوزيعها واستولى على كامل المبالغ المالية، كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط نصاب الجيزة

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد المواطنين ، مقيم بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان بالجيزة) بتضرره من قيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منه بدعوى استثمارها وتوظيفها مقابل أرباح متفق عليها والنصب عليه بالاستيلاء على كامل تلك المبالغ.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام (المشكو في حقه - مقيم بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان بالجيزة) بممارسة نشاطا احتياليا من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بدعوى استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة المخبوزات مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغ حيث توقف بعدها عن سداد أصول المبالغ وأرباحها التى وعد بها واستولى على كامل المبالغ المالية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.