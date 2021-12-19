11 توصية لمؤتمر تكنولوجيا المعلومات بـ«تجارة الإسكندرية».. إصدار عملة رقمية

أصدر مؤتمر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في حياتنا في نسخته الحادية عشرة، الذي افتتحه الدكتور السيد الصيفي عميد كلية التجارة جامعة الإسكندرية تحت عنوان «الشمول الرقمي»، بـ11 توصية، أبرزها إطلاق عملة وطنية رقمية مثل «Bit coin».

وقال الدكتور السيد الصيفي عميد كلية التجارة، إن عددا من التوصيات في أحاديث وبحوث اليوم الأول، أبرزها أهمية وجود عملة وطنية رقمية مثل «Bit coin» تدخل في البورصة المصرية، مع إتاحة ونشر استخدام وسائل نظم المعلومات لذوي الاحتياجات الخاصة.

توصيات لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة

وأضاف عميد كلية التجارة لـ«الوطن»، أنه تم التوصية بإتاحة ونشر استخدام وسائل نظم المعلومات للسيدات، ودعم البحث والتطوير في مجال الوسائل التكنولوجية المساعدة لذوى الاحتياجات الخاصة، بجانب انشاء معامل تدريب لذوى الاحتياجات الخاصة، وتوفير ادوات واجهزة مساعدة مثل «3D Printers»، وغيرها لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة.

ضرورة توافر منصات التمكين الرقمي

وأكد ضرورة توافر منصات التمكين الرقمي لدعم الشمول الرقمي، وما يرتبط بها من بنية تحتية مناسبة، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار احتياجات المستخدم عند تطوير كل التكنولوجيات الداعمة، والاستثمار في البحث والتطوير فيما يخص التكنولوجيات الداعمة للشمول الرقمي لجميع الفئات.

وأشار إلى المطالبة بدعم التعاون مع الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات لذوي الإعاقة ومع أصحاب المصالح المختلفة، حيث يوجود عدد كبير من ذوي الإعاقة يصل إلى 15 مليون نسمة، مع العمل علي تحديات البحث و التطوير و منها قضايا الملكية الفكرية وتطوير واختبار النماذج الاولية والتعامل مع المستخدمين النهائيين.

وشددت التوصيات على ضرورة الاستفادة من الموجة القادمة لتكنولوجيات العالم الافتراضي في بيئة الأعمال «الواقع المعزز والميتا فيرس»، بجانب العمل على سياسات نشر وتقييم التكنولوجيا الداعمة ونفاذ التكنولوجيا لجميع الفئات.

جاء ذلك خلال جلسة شارك فيها الدكتور أيمن شتيوي وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أمنية ياقوت وكيل الكلية للدارسات العليا والبحوث، والدكتور غادة الخياط رئيس مجلس قسم نظم معلومات والحاسبات الآلية ورئيس المؤتمر.