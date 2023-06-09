«الداخلية» تكشف حقيقة العثور على قدم مبتورة في صندوق القمامة بالمعادي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة تداول خبر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العثور على أجزاء آدمية بالقاهرة، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول خبر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العثور على أجزاء آدمية بمنطقة حدائق المعادي في القاهرة.

وتبين أنه بتاريخ 5 يونيو الجاري، تبلغ لقسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة من عامل نظافة مقيم بدائرة القسم بعثوره على قدم مبتورة داخل صندوق قمامة في منطقة حدائق المعادي بدائرة القسم، وتبين وجود قدم مبتورة ملفوفة بشاش أبيض ولاصق طبي.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أنّه بتاريخ 3 يونيو أجريت عملية جراحية في أحد المستشفيات لسيدة تحمل جنسية إحدى الدول، بتر في القدم اليسرى إثر معاناتها من مرض السكري، وتم تسليم القدم المبتورة لنجلتها تحمل الجنسية ذاتها، وباستدعائها أيدت ما سبق وأضافت بتوجهها لمنطقة المقابر لدفن القدم إلا أنها تفاجأت بطلب العاملين في المقابر تصريح بالدفن، فانصرفت وتخلّصت منها بإلقائها في مكان العثور، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.