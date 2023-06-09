«الداخلية»: إجراءات مكثفة للتسهيل على حجاج القرعة مع مغادرة أول فوج

أعلنت وزارة الداخلية اتخاذ ما يلزم لسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بسفر حجاج بيت الله الحرام، بهدف التسهيل والتيسير عليهم منذ مغادرتهم البلاد وصولًا إلى الأراضي المقدسة وحتى عودتهم إلى أرض الوطن، عقب انتهائهم من أداء المناسك.

وتناشد وزارة الداخلية ضيوف الرحمن التعاون مع مسؤولي بعثة حج القرعة، الالتزام بالضوابط التي أعلنتها البعثة، والمعمول بها في الأراضى المقدسة، والتي تصب جميعها في مصلحة الحجيج، وتضمن سلامتهم وراحتهم خلال تأدية مناسك الحج.

جاء ذلك تزامنًا مع بدء الجسر الجوي بين مصر والمملكة العربية السعودية اعتبارًا من 10 يونيو لنقل حجاج بيت الله الحرام «بعثة القرعة» إلى الأراضي المقدسة.