دار الإفتاء توضح 8 آداب في مناسك الحج: احرص عليها

مع حلول موسم الحج، يحرص العديد من المسلمين في جميع أنحاء العالم على أداء المناسك، باعتبارها من أركان الإسلام الخمسة، ولكن هناك بعض الضوابط والآداب التي يجب أن يعلمها الحاج قبل أداء الفريضة، وهو ما توضحه دار الإفتاء المصرية.

وأوضحت دار الإفتاء المصرية في منشور عبر «فيس بوك» 8 ضوابط لآداب الحج يجب على الحاج الالتزام بها في أداء المناسك، والتي جاءت على النحو التالي:

آداب الحج

- إخلاص النية إلى الله تعالى.

- عدم الانشغال بغير الذكر.

- عدم التحدث إلا بالخير.

- الحذر من الرياء والسمعة.

- شكر الله على توفيقه للحاج لزيارة بيته.

- الحرص على عدم إيذاء الآخرين بالتزاحم.

- الرفق عند رمي الجمرات.

- تخير أصغر الحصى.

سنن الإحرام الصحيحة

ومن جهة أخرى حددت دار الإفتاء المصرية، سنن الإحرام الصحيحة وهي: «الغسل قبل الإحرام مباشرة - يسن صلاة ركعتين بعد الغسل وقبل الإحرام - قص الأظافر قبل الغسل - قبل الغسل يجب قص الشارب - الاعتناء بالنظافة الشخصية للحاج - يبدأ الحاج والمعتمر بالتلبية بعد الإحرام - يستحب الدعاء بعد التلبية».