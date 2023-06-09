«الإفتاء»: تخلف المعتمر عن موعد العودة لإدراك الحج حرام شرعا

أصدرت وزارة الإفتاء المصرية بيانا مهما خلال الساعات الماضية بشأن محاولة بعض المعتمرين التخلف عن العودة إلى بلادهم لأداء فريضة الحج، وهو ما اعتبرته الإفتاء حرام شرعا بحسب بيانها.

وقالت الإفتاء في بيانها التي أصدرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك: «أخي الحاج والمعتمر، إنَّ من أكثر الممارسات إساءةً وأشدِّها ضررًا على سلامة ضيوف الرحمن هو التخلُّف عن الموعد الذي حُدِّدَ لكل معتمِرٍ فيه وقتُ رجوعه إلى بلده، لإدراك الحج أو غير ذلك، وهذا التخلُّف حرامٌ شرعًا».

تحذير من الرياء والتفاخر بالحج

كما أوضحت الإفتاء بأنه يجب على الحاجِّ أو المعتمِر أن يقصد بنُسُكه وجهَ الله تعالى والتقرُّب إليه بما يرضيه من الطاعات في تلك الأماكن المقدسة، ويحذر في كلِّ ذلك من الرياء والمفاخرة والسمعة، حتى يَسْلم من حبوط العمل وعدم قبوله.

وأضافت بأن الأخذ بِرُخَصِ الحج واتباع التيسير والتخفيف على الناس فيه هو مقصد شرعي أساسي لحفظ النفوس، وأداؤه على الصفة المُيسَّرة هو مِن السنة؛ ذلك أن النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم أمر المسلمين بالتيسير في قوله: ((بَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا، وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا)).

عقوبة التخلف عن العودة لأداء الحج

وكانت قد شددت وزارة الحج والعمرة السعودية على الوافدين بأن يلتزموا بمغادرة البلاد بالموعد المخصص لهم، موضحا أن الحج هذا العام يأتي في شعار (حج بلا مخالف)، فضلا عن أنه لا إمكانية لأداء فريضة الحج إلا للمقيمين إقامة نظامية داخل المملكة، أو من يحمل تأشيرة مخصصة لأداء فريضة الحج.

كما حذرت السلطات السعودية من الحج دون ترخيص، حيث أن هذا الأمر قد يكلف الحاج لعقوبة الغرامة والترحيل والمنع من دخول المملكة، وقد تصل هذه العقوبة إلى 10 سنوات لمخالفة أنظمة الحج.