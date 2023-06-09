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السيسي: مستعدون لإرسال علماء الأزهر إلى موزمبيق لتدريب الأئمة

كتب:

شريف سليمان
02:03 م | الجمعة 09 يونيو 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ مصر لها تجربة في مكافحة الإرهاب منذ سبعينيات القرن الماضي، إذ إنّ هذه التجربة محصلة جهل وفقر وتخلف، ينتج عنه شكل من أشكال التطرف ينتهي إلى استخدامه كأداة، وبالتالي فإنّ المقاربة الأمنية لم تكن المسار الوحيد الذي انتهجته مصر في مكافحة الإرهاب، لكن كان هناك البناء والتنمية والتعمير.

وأضاف السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس موزمبيق فيليب نيوسي، نقلته قناة القاهرة الإخبارية: «عملنا على تصويب الخطاب الديني، وهذا أمر تحدثنا فيه، وفي مصر مستعدون أن نقدم من خلال مؤسسة الأزهر الشريف تدريبا للأئمة والعلماء الذين يرغب الرئيس الموزمبيقي في تدريبهم، ومستعدون لإرسال علماء إلى موزمبيق لإعطاء صورة سمحة عن الدين بعيدا عن التطرف، إضافة إلى التعاون في مجال تبادل المعلومات والخبرات فيما يخص مكافحة الإرهاب».

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بقلم شريف سليمان