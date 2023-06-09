انطلاق ماراثون مدينتي 2023.. تنظيم مميز وحضور دولي لأكبر مسابقة للركض في مصر

شهد مشروع مدينتي-إحدى مشروعات مجموعة طلعت مصطفى - تنظيم نصف ماراثون مدينتي بمشاركة أكثر من 2000 متسابق للمنافسة على سباق لمسافات (٣ ، ٥ ، ١٠ ، ٢١ كيلو متر) إضافة إلى سباق لهواة "السكيت" لمسافة ١٠ كيلو متر، وذلك بحضور الدكتور عمرو حداد، مساعد وزير الشباب والرياضة للتنمية الرياضية، وعمر هشام طلعت، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى، وأيمن حقي، الرئيس التنفيذي ومؤسس ذا تراي فاكتوري.

تنظيم عالمي

بدأت أولى فعاليات الماراثون بتجمع المتسابقين منذ وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، أمام "أوبن أير مول" بمشروع مدينتي، وتجاوز أعداد المشاركين في الماراثون أكثر من 2000 متسابق من بينهم مشاركين من 45 جنسية منها أمريكا، وبريطانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وروسيا، وماليزيا، والسعودية وهولندا، ومالاوي.

ولتوجيه المشاركين للماراثون، تواجد أفراد أمن من مجموعة طلعت مصطفى بدايةً من طريق السويس القاهرة، لإرشادهم إلى أماكن الدخول المخصصة لمشروع مدينتي، ونقطة التجمع أمام اوبن اير مول، لتسجيل بياناتهم، مع الحفاظ على الخصوصية والهدوء للسكان، وتوفير أماكن واسعة لركن سيارات المشاركين أو "جولف كار" لنقل المتسابقين لنقطة التجمع.

وبعد الوصول تلقى المشاركون من موظفي ذا تري فاكتوري الإرشادات الخاصة بالمشاركة في السباقات المختلفة، ومسار كل سباق، كما تم توزيع تيشرتات تحمل رقم خاص لكل مشارك لمعرفة الفائزين في كل سباق من خلال استخدام نظام توقيت My Laps، وهو نظام تقييم متبع في الألعاب الأوليمبية وجميع المحافل الرياضية الدولية.

كما وفر القائمون على الماراثون بالتعاون مع الرعاة مختلف الخدمات التي يحتاجها المتسابقين من مياه باردة وعصائر ومشروبات طاقة للترطيب على المشاركين، وتشجيعهم على المنافسة بالسباق، وسيارات إسعاف وأطباء مدربين لمواجهة أية إصابات أو حالات طارئة للمشاركين.

رعاية حكومية

وقبل انطلاق سباقات الماراثون المختلفة، تواجد الكابتن حسين عبد الدايم، مخطط أحمال النادي الأهلي سابقًا، أعلى منصة التنظيم لتوجيه المشاركين لإجراء تمارين للإحماء قبل انطلاق السباق، وفي الوقت نفسه تأكد أفراد "ذا تراي فاكتوري" من ارتداء كل المشاركين لأرقام السباق الخاصة بهم، والتأكد من جاهزيتهم قبل بدء السباق.

وحضر انطلاق المسابقة الدكتور عمرو حداد، مساعد وزير الشباب والرياضة للتنمية الرياضية، وعمر هشام طلعت، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى، وأيمن حقي، الرئيس التنفيذي ومؤسس ذا تراي فاكتوري، ويوسف الجوهري، رئيس القطاع التجاري لأندية مجموعة طلعت مصطفى القابضة.

وشهد الماراثون منافسة قوية من المشاركين من مختلف الأعمار السكنية، والذين استمتعوا بالجري وسط المساحات الخضراء الواسعة والبحيرات الموجودة في مدينتي، وأشادوا بمستوى جاهزية الطرق بالمشروع وفقًا لأعلى مواصفات الجودة مما يحفز مشاركتهم كل عام بماراثون مدينتي.

فعاليات ترفيهية

وبعد وصول كل المشاركين، جهز القائمون على الماراثون فعاليات ترفيهية متنوعة مثل الرسم على الوجه، وحفلة موسيقية شارك فيها عدد كبير من المتسابقين وسكان مدينتي.

وفي هذا الصدد قال الدكتور عمرو حداد مساعد وزير الشباب والرياضة للتنمية الرياضية، إن الوزارة تتعاون مع القطاع الخاص لتنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، ومنها نصف ماراثون مدينتي، بالتعاون مع مجموعة طلعت مصطفى ، والتي تدعم قطاع الرياضة في مصر من خلال إنشاء أندية كبرى بمشروعاتها، ورعاية الأبطال الرياضيين المشاركين في الإسكواش.

أشار "حداد"، إلى أهمية تنظيم ماراثون مدينتي في تشجيع ممارسة الرياضة والحفاظ على صحة المواطنين، مشيرًا في هذا الصدد إلى استمرار التعاون مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة في تنظيم واستضافة بطولات دولية كبرى بمختلف الألعاب خلال الفترة المقبلة.

من جانبه قال أيمن حقي، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة ذا تراي فاكتوري، إن الشركة تتعاون مع مجموعة طلعت مصطفى في تنظيم نصف ماراثون مدينتي للعام الثالث على التوالي بمشاركة أكثر من 2000 متسابق من بينهم أجانب من 45 جنسية، والذي يشهد أعدادًا متزايدة من المتسابقين سنويًا، كما يشهد الماراثون إضافة مسابقات جديدة ففي العام الماضي تم تخصيص سباق 3 كيلو متر للأسرة وغير محترفي الرياضة، والعام الحالي تم السماح بمشاركة هواة "السكيت"، والذي لاقى إقبالًا ضخمًا.

وأشاد "حقي"، بالتعاون مع مجموعة طلعت مصطفى، لتوفير كل احتياجات المشاركين بالماراثون بدايةً من توجيه المشاركين للمكان المخصص لإقامة الماراثون وتأمين طريق المسار وتقديم الدعم والمساندة للمشاركين في الحالات الطارئة، إضافة إلى تميز مشروع مدينتي بطرق ومساحات خضراء تحفز المشاركين على المنافسة بالسباق، مضيفًا أن نصف ماراثون مدينتي مؤهل ليصبح ماراثون عالمي خلال الفترة المقبلة.

فيما قال يوسف الجوهري، رئيس القطاع التجاري بأندية مجموعة طلعت مصطفى، إن المجموعة تحرص على إنشاء أكبر الأندية الرياضية بمشروعاتها المتنوعة، وتسمح هذه الأندية بممارسة 30 رياضة فردية وجماعية لمختلف الأعمار السنية من الأطفال حتى كبار السن، وذلك في ضوء إيمانها بأهمية تشجيع السكان على ممارسة الرياضة والحفاظ على الصحة.

أضاف "الجوهري"، أن مجموعة طلعت مصطفى تحرص على استغلال المنشآت والملاعب الرياضية العالمية بأنديتها لاستضافة وتنظيم بطولات دولية، وسبق تنظيم بطولات في ألعاب الإسكواش والجولف، وخلال هذا الشهر سيتم تنظيم بطولة أخرى كبرى في ألعاب القوى، وبطولة جديدة للإسكواش للشباب.

أشار يوسف الجوهري، إلى النجاح المتزايد لنصف ماراثون مدينتي، قائلًا إن الماراثون يشهد ارتفاع متزايد في أعداد المشاركين سنويًا من 1200 متسابق في أول نسخة إلى 1500 متسابق في العام الماضي، ليصل العدد لأكثر من 2000 متسابق هذا العام من بينهم مشاركين من 45 جنسية مختلفة، كما ارتفع أعداد الرعاة من البنوك وشركات الأغذية والمستشفيات نتيجة النجاح الكبير الذي يقدمه الماراثون.

فيما قال سامح جاد، أحد المشاركين بنصف ماراثون مدينتي، إنه يشارك للمرة الأولى بماراثون مدينتي بسباق 5 كيلو متر، نظرًا لعودته من الإصابة منذ فترة قريبة، مضيفًا أنه رغم كبر سنه يحرص على المشاركة في الماراثون للحفاظ على الصحة.

بينما أشاد الدكتور محمد زين، بالاستعدادات المتوافرة بماراثون مدينتي، سواء على مستوى التنظيم أو على مستوى توافر كل ما يحتاجه المتسابق للاستمتاع بالماراثون، مضيفًا أنه رغم دخوله لأحد الاختبارات الدراسية ظهر اليوم، إلا أنه حرص على المشاركة بالماراثون والاستمتاع بالأجواء الجميلة. أما الكابتن يحيي عبد الحكيم، الفائز بالمركز الأول بسباق 5 كيلو متر، أشاد بالتنظيم الرائع لماراثون مدينتي، وتوافر طريق ممهد يسهل عليه الركض بأقصى سرعة والتي بلغت 15 دقيقة خلال منافسات الماراثون، كما أبدى إعجابه بالعدد الكبير من المشاركين في الماراثون هذا العام، مما يؤهله لمنافسة المسابقات المماثلة عالميًا.