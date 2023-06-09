رئيس «طاقة النواب»: سياسات السيسي استعادت مكانة مصر في إفريقيا

أكد حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن تحركات القيادة السياسية تهدف إلى تحقيق التكامل والترابط مع القارة الإفريقية على كافة المستويات.

قمة الكوميسا

وأشاد رئيس طاقة النواب بالحكمة التي يتبعها الرئيس والسياسة الرشيدة التي يطبقها لمواجهة الأزمات، كما قال الرئيس خلال قمة الكوميسا إن سياسة مصر تعتمد على الهدوء والبحث عن إيجاد صيغة للحوار والتفاوض والتعامل بصبر للتعامل مع أي مشكلة وأن التجربة أثبتت أن الحلول السلمية والاستقرار والبناء أفضل من الصراعات والاقتتال والحروب.

وقال عوض الله في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن الدولة المصرية استعادت مكانتها في أفريقيا بفضل تحركات وجهود الرئيس السيسي، ومنها مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الـ22 السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقي "الكوميسا"، وكذلك المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني "صحة إفريقيا" قبل عدة أيام مما يعكس الاهتمام المصري الكبير بتطوير العلاقات مع أفريقيا.

وأضاف عوض الله، أن قمة الكوميسا والتكتلات الأفريقية الاقتصادية تمثل نواة لسوق أفريقية مشتركة بين دول القارة وهو أيضا ما أكده الرئيس خلال دعوته لإعداد و تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لتحقيق الربط التجاري والاقتصادي بين دول الكوميسا، لاسيما وأن المنطقة تمتلك ثروات خامات هي الأكبر في العالم

وأشار عوض الله إلى أن السوق الأفريقي سوق كبير حيث تستهدف الدولة المصرية زيادة التبادل التجاري والتجارة الحرة وزيادة الاستثمارات وجذب استثمارات متبادلة وزيادة الصادرات المصرية إلى أفريقيا وفتح مجالات جديدة للتعاون في إطار تحقيق التكامل والترابط الاقتصادي بين مصر وجميع الدول الأفريقية، بما يساعد على نمو الاقتصاد لكل دول القارة وتعظيم الاستفادة من الثروات الأفريقية.