مركز 30 يونيو لأمراض الكلى بالإسماعيلية.. أمل جديد لأبناء محافظات القناة

على مدار ما يقارب 3 سنوات، ومع افتتاح مركز 30 يونيو بالإسماعيلية للغسيل الكلوي وجراحات الكلى والمسالك البولية، تزامنا مع إطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل، لجأ الآلاف من أهالي الإسماعيلية إلى المستشفى أملاً في علاجهم من أمراض الكلى والمسالك البولية بعد سنوات من قوائم الانتظار في المستشفيات، إذ نجح المركز في تقديم يد العون لجميع المرضى.

جراحات تجرى لأول مرة

ونجح مركز 30 يونيو بالإسماعيلية في إجراء جراحات عديدة لمرضى الغسيل الكلوي لأول مرة في نطاق منطقة القناة وسيناء، أبرزها زراعة الكلى لمرضى في عمر الشباب.

وبحسب بيانات رسمية لهيئة الرعاية الصحية، قال الدكتور أحمد السبكي، إنه في شهر فبراير الماضي نجح الفريق الطبي بالمركز في زراعة الكُلى لمريضة لم يتجاوز عمرها 19 عاما، عانت من فشل كُلوي في مراحل متقدمة، وخضعت للغسيل الكُلوي على مدار الشهور السابقة للجراحة.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أن المستشفى يضم نخبة متميزة من أمهر الأطباء في العديد من التخصصات، لتلبية احتياجات مرضى الكُلى، من منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرا إلى أن زراعة الكلى أملًا جديدًا لمرضى الفشل الكُلوي.

370 سريرا مجهزا للمرضى

وقال الدكتور محمد عبد العظيم، مدير مركز 30 يونيو بالإسماعيلية، إن المركز هو المكان الوحيد الذي يقدم كافة خدمات الغسيل الكلوي والجراحات المتخصصة وكافة الجراحات المسالك البولية في الإسماعيلية، وهو مجهز بأعلى تجهيزات لاستقبال أكبر عدد من المستفيدين.

وأضاف «عبد العظيم»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المركز يضم 370 سريرا مجهزا للمرضى، ويستقبل حالات الطوارئ يوميا من سكان محافظة الإسماعيلية والمحافظات المجاورة أيضًا.

مدير المركز: تكلفة زراعة الكلى 300 جنيه

وقال «عبد العظيم» إن جراحات زراعة الكلى من العمليات المكلفة، حيث تصل تكلفتها إلى 300 ألف جنيه، ويتم إجرائها في المستشفى بـ300 جنيه فقط، مشيرًا إلى أن نسبة أمراض الكلى في الإسماعيلية مرتفعة نسبيا عن معدلاتها الطبيعية، وكانت الإسماعيلية تضم 45 ماكينة فقط تقريبا للغسيل الكلوي، وهو عدد غير كافٍ لاستيعاب مرضى المحافظة.

وتابع: «لدينا 109 أجهزة غسيل كلوي، مُجهز بغرف أشعة على أعلى مستوى لمرضى الغسيل الكلوي وغرف عمليات على أعلى مستوى، لمرضى المسالك وأمراض الكلى ومعمل تحليل وعناية مركزة متكاملة مجهزة بماكينات الغسيل الكلوي وهو غير متوفر في باقي المستشفيات».

تقديم 250 ألف خدمة طبية في مركز 30 يونيو

وكشفت بيانات الهيئة العامة للرعاية الصحية عن تقديم 250 ألف خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمركز 30 يونيو الدولي، تضمنت 72 ألف جلسة غسيل كُلوي لمرضى الفشل الكُلوي، إضافة إلى خدمات القسم الداخلي، وأكثر من 10 آلاف خدمة بقسم الطوارئ.

كما قدم المركز علاجا لـ350 حالة بقسم الرعايات المركزة، وأكثر من 21 ألف حالة بالعيادات الخارجية، وأكثر من 140 ألف فحص طبي ومعملي، وأكثر من 3 آلاف عملية وجراحات متنوعة إلى جانب 850 عملية بسيطة وصغرى، وأكثر من 1600 عملية وجراحة متوسطة، إضافة إلى أكثر من 650 عملية كبرى ومتقدمة وذات مهارة أو طابع خاص باستخدام أحدث التقنيات العلاجية.