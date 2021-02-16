10 معلومات عن مركز 30 يونيو للغسيل الكلوي الذي يفتتحه الرئيس اليوم

يعتبر مركز 30 يونيو للغسيل الكلوي في محافظة الإسماعيلية، أكبر مركز للغسيل في مصر والشرق الأوسط تقريباً، والذي تم إنشاؤه على بعد خطوات من مستشفى الإسماعيلية.

وخلال السطور التالية نعرض لكم أهم المعلومات عن المركز..

1- تم إنشاء المركز في نفس مكان مدرسة التمريض منذ حوالي عامين تقريباً.

2- يضم المركز 8 غرف داخلية و3 غرف للعمليات و8 أسرة للعناية المركزة.

3- تم إنشاء 12 عيادة متخصصة في جراحة الكلي والمسالك البولية داخل المركز وتجهيزها بأحدث الأجهزة.

4- يضم المركز 108 أجهزة للغسيل الكلوي من أحدث أنواع الأجهزة العالمية.

5- يعتبر ثالث مستشفى يشهد انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بعد مركز الإسماعيلية الطبي ومستشفى أبو خليفة.

6- سيقدم المركز خدمة طبية في جراحة الكلي والمسالك لأبناء الإسماعيلية ومحافظات القناة وسيناء.

7- تم تدريب الأطقم الطبية على جراحة الكلي تمهيداً لإجراء جراحات دقيقة بالمستشفى.

8- أكثر من 550 مليون جنيه تكلفة الإنشاءات الطبية في الإسماعيلية تمهيداً لانطلاق منظومة التأمين الصحي.

9- المركز مجهز به مكان سيتم تخصيصه للأطفال وآخر كبار السن.

10- تم مراعاة أماكن لذوي الاحتياجات الخاصة في مداخل ومخارج المستشفى للتسهيل عليهم.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الثلاثاء مركز 30 يونيو خلال زيارته لمحافظة الإسماعيلية، تمهيداً لانطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وبحسب تصريحات اللواء شريف بشارة فان حوالي مليون و150 ألف شخص سجلو في منظومة التأمين الصحي الشامل، ضمن مليون و300 ألف شخص مقيمين بالمحافظة.