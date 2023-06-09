طريقة اختيار أوائل الشهادة الإعدادية بعد حصول 250 طالبا بقنا على الدرجة النهائية

مع ظهور كل نتيجة وخاصة نتائج المراحل التعليمية المختلفة مثل الشهادة الإعدادية والشهادة الثانوية العامة، والدبلومات الفنية، وحصول عدد كبير من الطلاب والطالبات على الدرجات النهائية، مما يجعل الباحثين كيفية ترتيب أوائل الشهادة الإعدادية 2023، مثل ما حدث في محافظة قنا، بحصول 250 طالب وطالبة على الدرجات النهائية، حيث تم ترتيب العشرة الأوائل بحسب قواعد محددة من قبل وزارة التربية والتعليم.

معيار اختيار أوائل الشهادة الإعدادية

تستعرض «الوطن» أهم القواعد التي يتم بها ترتيب الطلاب الأوائل في الشهادات الإعدادية والثانوية وغيرها.

يقول محمد محمود، عضو كنترول في التربية والتعليم بمحافظة قنا، إنه في حالة حصول عدد كبير من الطلاب على الدرجات النهائية في الشهادات، أي في حالة تساوي الطلاب في الدرجات النهائية، يتم ترتيبهم بحسب السن الأصغر وعن طريقها يمكن تحديد العشرة الأوائل في كل شهادة.

كان اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أعلن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة فنا، وحصول 250 طالب وطالبة على الدرجات النهائية.

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2023 بقنا

حصلت «الوطن» على أسماء الطلاب والطالبات الـ250 في المدارس المختلفة المحافظة، بحسب إحصائية كنترول الشهادة الإعدادية بقنا، وجميعهم حصلوا على 280 درجة وهي إجمالي مجموع درجات المواد المحسوبة في المجموع، إليكم جميع أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الذين حصلوا على مجموع درجات النهائية في الشهادة الإعدادية بقنا: