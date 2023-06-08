أسماء أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة قنا 2023 الترم الثاني

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة قنا، أسماء أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني، حيث حصل 250 طالبا على الدرجات النهائية في نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 بقنا، على مستوى الإدارات التعليمية التسعة موزعة على مدن محافظة قنا.

أسماء أوائل الشهادة الاعدادية بقنا 2023

وبحسب بيان محافظ قنا، فإن عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجات النهائية في مواد الشهادة الإعدادية بقنا، بلغوا 250 طالبا.

وتنشر «الوطن» أسماء العشرة الأوائل الشهادة الإعدادية 2023 بقنا، وهي:

- محمد خليفة فوزي خليف، مدرسة قنا الإعدادية الحديثة

- جيوفاني طارق لمعي، مدرسة قنا الإعدادية الحديثة

- ياسين أحمد سمير مسكين، مدرسة سيدي عبدالرحيم الإعدادية بنات.

- زياد أحمد خليفة أحمد، مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية بأبوتشت.

- أمل عبدالحميد صابر، مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية بأبوتشت.

- محمد هاني عبيد، مدرسة قنا الرسمية للغات.

- مريم عماد أمين يسين، مدرسة الشهيد عبدالحليم دنقل قفط.

- أحمد الشاذلي نسر الدين، مدرس قنا الحديثة.

- عمر محمد مصطفى، مدرسة دريمز الإعدادية الخاصة.

- عبدالرحمن رجب أحمد مصطفى، قنا الإعدادية الحديثة.

وجميع الطلاب حصلوا على 280 درجة من 280 درجة وهي مجموع الدرجات النهائية لمواد الشهادة الإعدادية.

كيفية اختيار أوائل الشهادة الإعدادية بقنا

وفق معايير حددتها مديرية التربية والتعليم في محافظة قنا، فإن اختيار أوائل الشهادة الإعدادية في قنا بحسب ترتيبهم، وذلك وفق معايير الآتية في حالة تساوي مجموع الدرجات.

وبحسب مسؤول في كنترول الشهادة الإعدادية بقنا، فإن ترتيب أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2023 بقنا بحسب المجموع، وفي حالة تساوي الدرجات النهائية يجرى الاختيار بحسب السن الأصغر.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بقنا

وكان اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الخميس، اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بقنا.