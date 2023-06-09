وزارات انتقلت للعاصمة الإدارية الجديدة وبدأ العمل بها.. تعرف عليها

كشفت رئاسة مجلس الوزراء، أنه جرى انتقال عدد من الوزرات كاملة إلى مقراتها بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة، كما أنها تباشر أعمالها بصورة كاملة، مشددة على ضرورة استكمال باقي الوزارت الأخرى أن تنتقل بشكل تدريجي، كما أنه تتم المتابعة الدورية لذلك.

وزارات انتقلت للعاصمة الإدارية الجديدة

وترصد "الوطن" في السطور التالية، أسماء الوزرارت والهيئات الحكومية التي انتقلت بالكامل إلى مقراتها في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة:

- وزارة النقل والمواصلات.

- وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

- وزارة الشباب والرياضة.

- هيئة التأمين الصحي الشامل.

- هيئة الشراء الموحد.

- هيئة الرعاية الصحية التابعة لمجلس الوزراء.

- الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

- الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

- مركز معلومات مجلس الوزراء.

وزارات انتقلت جزئيًا للعاصمة الإدارية الجديدة

كما أن بعض الوزرارت انتقلت جزئيًا إلى مقراتها في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، وذلك ضمن المرحلة الأولى، وهي:

- وزارة التضامن الاجتماعي.

- وزارة الطيران المدني .

- وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

- وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

تكثيف الجهود للتحول الرقمي

ونوهت رئاسة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بتكثيف الجهود ليكون انتقال الوزارات والهيئات الحكومة تطوير حقيقي للأجهزة الإدارية للدولة، والاهتمام بالتحول الرقمي الذكي لتوفير الخدمات التي تليق بالمواطنين، لتحقيق رؤية مصر 2030.