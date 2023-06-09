يسري جبر لقناة الناس: عدم الزواج أفضل في هذه الحالة (فيديو)

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إنَّ «الترهب» يعني الانقطاع بالكلية، فلا يتزوج الشباب ولا يعمل أهل المهن في مهنهم، ويتفرغون لطاعة مولاهم فقط، فيما علمنا صلى الله عليه وسلم، أن ننوي طاعة الله في كل نشاط نفعله، حتى في الزواج ننوي طاعة الله لتكون بزواجك عابد، وتنوي طاعة الله بنفقتك على أولادك، فتكون النفقة على الأولاد عبادة، وتكون عابدًا لله في كل الأحوال.

جبر: النوايا الصالحة للأعمال معنى أوسع للعبادة

أضاف «جبر» خلال برنامج «اعرف نبيك» على قناة الناس، أنَّه يمكن بالنية الطيبة أو الصالحة أن تكون جميع الأعمال لله، وهو معنى أوسع للعبادة، بخلاف المعنى الضيق الذي كان مشهورا في الأمم السابقة، مؤكدًا بهذا الاستشهاد أن التبتل الكلي والانقطاع الدائم ليس من السنة بالأدلة.

النبي محمد لم ينقطع في الغار كليةً

وتابع العالم الأزهري، «سيدنا النبي -عليه السلام- لم ينقطع في الغار وترك أهله بالكلية، وإنما كان يخرج إلى العبادة تلك الأيام التي يتحسن فيها، ثم يرجع إلى أهله لضروراتهم، وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن التبتل في غير هذا الحديث، فقال لا رهبانية في الإسلام، وهذا النهي إنما هو فيمن اتخذ ذلك سنة يستن بها، وأما من يتبتل لعدم القدرة على التأهل من قبل قلة ذات اليد أو عدم الموافقة فلا يدخل تحت هذا، يعني لو أنت ليس عندك رغبة للزواج، نفسك لا تحدثك بالزواج أو ليس عندك قدرة مالية أن تنشئ بيتا وتكون مسئول عن أسرة مثلا أو ليس عندك قدرة وجدانية إنك أنت تتحمل رعاية الأسرة كل هذا هؤلاء الناس إذا تركوا الزواج لا إثم عليهم لانه ليس عنده اسباب نجاحه في الزواج، عشا تكون ناجح للزواج لا بد ان تكون ايه؟ يعني عندك طاقة نفسية تتحمل الزوجة برعايتها وتتحمل الاولاد وما يمر عليهم من احوال مختلفة في اثناء تربيتهم وفي الحياة المختلفة، لان كثير من الناس يقبل على الزواج وعنده من المال لكن ليس عنده الطاقة النفسية، فيفسد اسرته بسوء معاملته لزوجته وبتضييع رعايته لاولاده، فهذا ترك الزواج بالنسبة له أفضل».

استطرد، «بالتالي التبتل مقصود به ترك الزواج والتفرغ للعبادة، هذا منهىُ عنه، إلا لمن ليس عنده إمكانيات الزواج، اللي ما عندوش الإمكانيات يبقى خلاص له أن يتبتل، وأن ينقطع لذلك لما أقام الله فيه من مهنة فيتقنها أو عبادة فيتفرغ لها أو نصح للمسلمين ويترك الزواج إذا كانت نفسه لا تطلب منه ذلك».

قناة الناس في شكلها الجديد

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسيا، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.