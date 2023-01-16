نقيب المأذونين لـ قناة الحياة: اشتراط عدم الزواج بأخرى في العقد مخالف للشرع

قال الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، إنه يجوز لأي شرط يطلبه راغبو الزواج أن يكتب في عقد الزواج طالما لا يحرم حلالا أو يحلل حراما، لافتا إلى أن العديد من الأهالي اشترطوا في كتابة العقد عدة شروط منها استكمال البنت لتعليمها أو عملها أو سفرها للخارج أو أن تكون الشقة حق أصيل لها.

وأوضح عامر، خلال استضافته ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية الحياة، أن شرط عدم الاقتران بزوجة أخرى هو تقييد، والقانون موجود لتنسيق هذه الجزئية، مضيفا: «أي واحد بيتزوج زوجة ثانية وبنسبة 90% بيخبوا على زوجاتهم الأولى وبيكتبوا عناوين غير العناوين الحقيقة لزوجاتهم، ويجب إعلام الزوجة الأولى من خلال المأذون بأن زوجها تزوج فلانة بتاريخ كذا، ويتم ذلك عن طريق رسالة بريدية».

شروط مشروعة في عقد الزواج

وأشار نقيب المأذونين إلى أن حق الزوجة وأولادها في الشقة ومنقولاتها من الشروط الواجبة، وحق التطليق والعصمة لنفسها يمكن أن يكتب أيضا، إنما عدم الاقتران بزوجة ثانية مخالف للشرع، ولكن حقها أن تخطر بزواج زوجها من أخرى من خلال مدة محددة على يد محضر.