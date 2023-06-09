شيخ الأزهر يعزي الدكتور مصطفى مدبولي في وفاة والدته

تقدم الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في وفاة والدته، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يرزق أهلها وذويها الصبر والسلوان، «إنا لله وإنا إليه راجعون».

وتوفيت والدة الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم، ومن المقرر عقد صلاه الجنازة غدا السبت، عقب صلاة الظهر، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

ومن المقرر أن تشيع الجنازة بمقابر الوفاء والأمل، وإقامة العزاء يوم الأحد المقبل، بمسجد المشير طنطاوي.