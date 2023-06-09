دراسة لـ«المصري للفكر»: تقدم مصر في مؤشر البنية التحتية بمعدل 48 مركزا

أكدت دراسة صادرة عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لم تغفل أي قطاع تنموي أو إنتاجي، إلا وسعت لتطويره، والعمل عليه، وذلك لتعويض حالة السكون والإهمال التي عانت منها مختلف الملفات التنموية بالبلاد على مدار عقود خلت، مشيرة إلى أن تطوير القدرات اللوجستية للدولة المصرية يعتبر واحدا من أكثر الملفات التي شهدت نجاحا لافتا خلال العقد الماضي.

القدرات اللوجستية لمصر نحو التنافسية الإقليمية والدولية

وأضاف «المركز»، في دراسة بعنوان "القدرات اللوجستية لمصر نحو التنافسية الإقليمية والدولية"، أن المؤشرات التنافسية الدولية المتعلقة بالبنية التحتية تشير بتقدم مصر بمعدل 48 مركزا وذلك خلال الفترة من 2014 إلى 2019 فقط ليصل إلى المركز 52 عالميا، فيما ُيتوقع أن يزيد تقدم مصر في تلك المؤشرات خلال 2024 لتقفز إلى المركز رقم 50 كما تقدمت مصر 5 مراكز في مؤشر الفرص اللوجستية الدولية عام 2020 بفضل جودة البنية التحتية لتحتل المركز الـ23.

تقدم ميناء بور سعيد للمركز العاشر عالميا

وتابعت الدراسة: ولعل آخر أهم المؤشرات التي صدرت عن البنك الدولي في مايو 2023 حول أداء البنى اللوجستية والأداء اللوجيستي، هى تقدم ميناء بور سعيد للمركز العاشر عالميا وفقا لنتائج مؤشر أداء مواني الحاويات الصادر عن البنك الدولي عام 2023، والذي كشف إلى تقدم ميناء بورسعيد 3 مراكز ليصل إلى المركز العاشر عالميا لعام 2022 من بين 348 ميناء حول العالم، مقارنة بالمركز الـ13 عام 2021 من بين 370 ميناء، كما قفزت مصر إلى المرتبة السابعة عربيا والـ 58 عالميا في مؤشر الأداء اللوجستي (LPI) لعام 2023، الصادر من البنك الدولي محققة نحو 3.1 نقطة مقارنة بعام 2018 حيث المرتبة الـ67 عالميا.