خبراء عن مكاسب مصر من «الكوميسا»: زيادة الصادرات وتطوير البنية التحتية

منذ ساعات، انطلقت «قمة الكوميسا» في دورتها الـ22، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزعماء ورؤساء حكومات الدول الأعضاء من القارة الأفريقية، التي كانت فرصة مهمة للدول المشاركة، لمناقشة القضايا الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك بينهم.

21 دولة أفريقية مشاركة في قمة الكوميسا

وقال الدكتور كريم العمدة الخبير الإقتصادي، إن قمة الكوميسا، هي أكبر تجمع اقتصادي في إفريقيا، تشارك بها 21 دولة من شمال ووسط وجنوب إفريقيا، كما أن مصر عضو فعال ونشط في هذا التجمع، ولها دور بازر ومهم في تدشين التجارة الحرة، لذلك فإن قمة كوميسا، تعود بأهمية اقتصادية على الدولة المصرية.

وأضاف «العمدة»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قمة كوميسا تسهم في تشجيع الاستثمار والتجارة بين مصر والدول الأفريقية، أي يسهل الاستثمار بدون أي عوائق، موضحًا أن هذا يساعد مصر في تنمية اقتصادها بشكل قوي، «تجارة مصر مع إفريقيا حتى عام 2022 تتراوح ما بين 8 و9 مليارات جنيه أغلبها مع دول الكوميسا» حسب تعبيره.

وتابع الدكتور كريم العمدة، بأن الدولة المصرية أسهمت بشكل قوي وفعال في منطقة التجارة الحرة، خاصة بعد اندماج دول الكوميسا مع التجمعات الأفريقية، «دشنت مصر منطقة التجارة الحرة ودمجت الـ3 تكتلات الكبرى في إفريقيا في شرم الشيخ عام 2015» حسب ما رواه.

دول قمة الكوميسا السوق الأقرب للصادرات المصرية

أوضح أن قمة كوميسا، تعد السوق الأقرب والأفضل من ناحية الاستثمار الاقتصادي، خاصة استيراد المواد الخام والمواد الغذائية، بسعر أقل من باقي دول العالم، «إذا كنا بنسعى لاستهداف 100 مليار صادرات مصرية فإن قمة كوميسا هي السوق الأقرب» وفق ما رواه الخبير الإقتصادي.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد أنيس الخبير الإقتصادي، إن قمة كوميسا لها فوائد متعددة على الاقتصاد المصري، منها تطوير البنية التحتية للدول، والربط المختلف بين الدول منها ربط طرق، وربط سكك حديدية توازي الربط البري، وأخيرًا ربط الكهرباء، موضحًا أن اتفاقية الكوميسا جيدة للغاية من منظور البنية التشريعية، «من وقت انعقاد قمة كوميسا قبل 30 عاما وهناك جهد مبذول من الدول المشاركة وكانت مصر تمد الدول الأفريقية بخبراتها».