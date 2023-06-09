أزهري عبر قناة الناس: صلاة ركعتين في مسجد قباء تعادل عمرة «فيديو»

قال الدكتور يسري عزام، إمام جامع عمرو بن العاص، إن المدينة المنورة لها فضائل كبيرة وقيمة كبيرة عند سيدنا النبي، لافتا إلى أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، قال من أراد المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الرصاص في الماء، وفي رواية كما يذوب الملح في الماء.

«عزام» يروى حديث عن النبي حول فضل المدينة

وأضاف «عزام» خلال حلقة برنامج «نبي الرحمة» على شاشة قناة الناس، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من صبر على حرها وبردها أي المدينة المنورة، فيقول من صبر على لأهوائها وشدتها يعطيها فضلا وشرفا وفخرا أن من توضأ في بيته ثم ذهب إلى مسجد قباء وهو أول مسجد بني في الإسلام، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرون، هذا المسجد المبارك، من ذهب إليه وصلى فيه ركعتين فله ثواب كثواب العمرة، والأفضل أن نزور مسجد قباء في يوم السبت».

ذهاب النبي إلى قباء كل سبت لصلاة ركعتين

وتابع إمام جامع عمرو بن العاص: «كان من سنة سيدنا رسول الله، كان يذهب إلى قباء في كل يوم سبت، ويصلي فيه ركعتين، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن جبل أحد: يحبنا ونحبه، تخيل إن جبل بيحب سيدنا النبي، والإمام الحافظ ابن كثير لما أورد محبوبات سيدنا النبي قال 8 أشياء، يحب عائشة وأباها ويحب وطنه، حب المدينة المنورة.. كان يحب جبل أحد وهو من جبال الجنة».

واستطرد: «في يوم سيدنا النبي واقف على الجبل على جبل أحد قام الجبل اهتز تحت قدم سيدنا النبي، فسيدنا النبي ضرب بقدمه على الجبل وقال اثبت أحد، فانما عليك نبي وصديق وشهيدان».

قناة الناس في شكلها الجديد

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسيا، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.