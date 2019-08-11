أدى محاسب علي إبراهيم حمادة رئيس مدينة رأس سدر، صلاة عيد الأضحى المبارك، بساحة مسجد قباء بمدينة رأس سدر يرافقه الشيخ أسامة موافي مدير إدارة أوقاف رأس سدر، وجمع غفير من مواطني مدينة رأس سدر.

وقال الشيخ أيمن البرعي، في كلمته خلال خطبة العيد، إن الجوائز الإلهية والمنح الربانية التي توزع اليوم ما هي إلا جزء من الجوائز العظيمة والمنح الكريمة والعطايا الجليلة التي يخص الله بها عباده.

وأكد أن عيد الأضحى، يسترجع المعاني الفاضلة والأخلاق السامية الكريمة لنأخذ منها العبر والعظات ونتعلم منها ما يجب أن نتعلمه من دروس.

كما أن عيد الأضحى يذكرنا بقصة من قصص القرآن الكريم وهي قصة البلاء المبين، قصة تحدثنا عن موقف مؤثر لنبيين كريمين من أنبياء الله تعالى، وكيف كانت شدة امتثالهما وصبرهما وتسليمهما لأوامر الله تعالى وهي قصة سيدنا إبراهيم مع ولده إسماعيل عليهما السلام.

وعقب الانتهاء من صلاة عيد الأضحى، هنأ رئيس المدينة الحضور وتمني للبلاد الخير والنماء.