أنواع أسماك القرش في المياه المصرية.. «تايجر شارك» أشرسها

تكثر أنواع أسماك القرش في العالم، كما تختلف قوتها من حيث الافتراس أو عيشها في أنواع معينة من المياه، إلا أنها تتماثل في الضخامة، كما أن المياه الإقليمية المصرية يعيش بها عدد من الأنواع.

وتشتهر بمصر 4 أنواع من أسماك القرش هي:

الماكو

قرش «الماكو» نوع من سمك القرش الكبير إلى حد ما، ويبلغ طوله نحو 3,2 متر ويزن 60 حتى 135 كيلوجراما، والإناث أكبر من الذكور، وكان حجم أكبر سمكة قرش ماكو يبلغ 600 كيلو جرى رصدها قبالة ساحل كاليفورنيا يوم 3 يونيو عام 2013، وهي ليست وفيرة ولا نادرة، وتسافر مسافات طويلة للبحث عن فريسة.

ويعد القرش ماكو أسرع أنواع سمك القرش، وقد سجلت سرعته إلى 40 كلم/ساعة مع سرعات تصل إلى 74 كلم/ ساعة، وهذه الأسماك عالية القفز؛ إذ يمكن أن تقفز نحو 9 أمتار عالية أو أعلى في الهواء، حسب CNN.

الوايت تب

قرش الأبيض هو من القروش التي تقطن البحار الاستوائية والمعتدلة الدافئة، وقد اشتهرت هذه الكائنات بجسدها الممتلئ الجدير بالملاحظة، فتميزها الزعانف الطويلة والمدورة ذات الأطراف البيضاء.

القرش الأبيض معروف باسم «وايت شارك»، وله عدة أنواع معروفة بأسماء عديدة أخرى، منها «الأبيض الكبير، ومستدق الخطم الأبيض، والقرش الأبيض، والموت الأبيض»، وهو نوع ضخم من أسماك القرش مغزلية الشكل، يتواجد في جميع المياه السطحيّة لمحيطات العالم الرئيسيّة، وذلك بحسب خبراء البيئة البحرية.

تايجر شارك «قرش النمر»

أسماك القرش النمر هي من الأسماك الرحالة، ويمكن العثور عليها في المياه الاستوائية وشبه الاستوائية حول العالم، ويمكن أن تعيش أسماك قرش النمر مدة تتراوح من 20 إلى 50 عامًا.

وتتغذى أسماك قرش النمر عمليًا على أي شيء يمكنهم الحصول عليه، ويرجع سبب تسميتها بأسماك قرش النمر، لأنها حيوانات مفترسة شرسة في البحر.

وأسماك قرش النمر، تتغذى على القشريات والأسماك والطيور، والسلاحف والدلافين، وحتى القروش الصغيرة.

وتتميز أسماك قرش النمر باللون الرمادي المزرق إلى الرمادي الداكن في الأعلى، وأسماك قرش البحر لها بطون بيضاء تساعدها على الاندماج في المياه المحيطة من أعلى وأسفل.

متوسط طولها نحو 14 قدمًا، لكن يمكن أن يكون أطول من 20 قدمًا أي ما يقارب 6.09607 متر، وأسماك قرش النمر شبه مهددة بالانقراض وتتمتع بمعدلات تكاثر بطيئة، وتتميز بأن فكها قوي وأسنانها حادة وتسمح لها باستهلاك مجموعة متنوعة من الفرائس، بما في ذلك الراي اللساع، والفقمات، والسلاحف، والمحار وأكثر من ذلك، وذلك بحسب موقع oceanconservancy.

قرش الحوت

تعتبر أسماك قرش الحوت من الأنواع المهددة بالانقراض، وهي نباتية وتتناول العوالق والأسماك الصغيرة والروبيان في الغالب، وتعتبر السباحة مع أسماك قرش الحوت بمثابة تذكار لأي غواص، حسب CNN.