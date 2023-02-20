السلطات الفرنسية تبحث عن «سمكة قرش».. ارتكبت حادثا مفجعا وهربت

بالقرب من الشاطئ، خرج للحصول على قليل من الوقت والجلوس للاستمتاع بالجو والمياه، لكن القدر كان يخبئ له أمرا آخر، إذ هاجمت الرجل الخمسيني، سمكة قرش على بعد حوالي 150 مترًا من شاطئ شاتو رويال بمدينة نوميا الفرنسية، بحسب «سكاي نيوز».

وتوفي الرجل الأسترالي ذو الـ59 عامًا، إذ كان يسبح على الشاطئ، فهاجمته سمكة قرش، وأصيب في ساقه وذراعيه، وتوفي مُتأثرًا بجروح في مناطق متفرقة من جسده، رغم محاولاته الهروب من السمكة المفترسة.

محاولة إنقاذ الأسترالي باءت بالفشل

وحاول رجلان من فريق الإنقاذ اللذان كانا يبحران بمكان قريب، إنقاذ الرجل وسحبه إلى مكان آمن، لكن كانت سمكة القرش نالت منه وأصابته بجروح وعضات خطيرة، ورغم طلب الرجلين سيارة الإسعاف، إلا أن طواقم الطوارئ فشلت في إسعافه وفارق الحياة.

وفي أثناء هجوم سمكة القرش، حدثت حالة من الهياج والذعر على الشاطئ، وأسرع كل من في الماء إلى الخروج على الشاطئ وإلى مكان آمن للهرب من بطشها، وذلك قبل أن تخلي الشركة، شاطئ «شاتور رويال» بالكامل والشواطئ المجاورة والقريبة منه، وتكثف السلطات البحرية جهودها للبحث عن القروش بالمنطقة، حيث تم نشر طائرات بدون طيار للمساعدة في العثور عليها.

سباح وراكب أمواج تعرضا لهجوم على نفس الشاطئ

وفي نفس الشاطئ منذ شهرين تقريبًا، تعرض سباح وراكب أمواج لهجوم من أسماك القرش، في بأوقات منفصلة دون وجود ضحايا، حيث خلّف هجوم أسماك القرش بعض الجروح فقط.

وشاطئ شاتو رويال بمدينة نوميا لإقليم كاليدونيا الجديدة، يتميز بشعابه المرجانية، وهو مكان مُريح وجذاب للسياح والباحثين عن أوقات للاستجمام، بحسب «سكاي نيوز».