هل يجوز ذبح أضحية لم تبلغ السن المحددة؟.. «الإفتاء» تجيب

حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل حول مسألة ذبح الأضحية كثيرة اللحم التي لم تبلغ السنَّ المحددة، ردا على سؤال ورد إليها جاء نصه «ما السنُّ الشرعية للأضحية؟ وهل يجوز التضحية بكثيرة اللحم التي لم تبلغ السنَّ المحددة؟»

وزن الأضحية من البقر والجاموس 350 كجم

وقالت الإفتاء في ردها التي نشرته عبر صفحتها الرسمية: يجوز شرعًا التضحية بالأضحية من الضأن (الخِراف) ما أتمَّ ستة أشهر، ولا يُجزئ أقل من ذلك، ومن الماعز ما أتمَّ عامًا هجريًّا، ولا يجزئ أقل من ذلك، ومن البقر والجاموس ما بلغ سنتين هجريتين، أو بلغ وزنه 350 كجم.

يجوز ذبح كثيرة اللحم

وأضافت: ومن الجِمال ما بلغ خمس سنين هجرية، أو بلغ وزنه 350 كجم، وما عليه الفتوى أنه يجوز ذبح الإبل أو البقر أو الجاموس إذا كان كثير اللَّحم، حتَّى ولو لم يبلغ السنَّ الشرعية؛ لأنَّ وفرة اللَّحم في الذبيحة هي المقصد الشرعي من تحديد هذه السن، فلو حصلت وفرة اللحم أغنت عن شرط السن، ووفرة اللحم في الإبل أو البقر والجاموس تتحقَّق فيما بلغ وزنه 350 كجم منها.