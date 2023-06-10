مدرسة مهربان علييف بالعبور.. أبرز مشروعات الصداقة المصرية الأذربيجانية

تستقبل محافظة القليوبية اليوم زيارة زيارة رسمية من محافظ أبشرون وسفير أذربيجان لزيارة وتفقد تمثال حيدر علييف بالقناطر الخيرية والمدرسة المصرية الأذربيجانية، المعروفة بمدرسة مهربان علييف، نسبة لـ قرينة الرئيس الأذربيجاني الحالي، إذ تربط محافظة القليوبية بمصر وأبشرون اتفاقية تآخي وصداقة.

وتستعرض «الوطن» أبرز معالم الصداقة والتآخي والمشروعات المشتركة بين محافظتي القليوبية في مصر وأبشرون، في إطار اتفاقية التأخي والصداقة بين المحافظتين برعاية زعيمي الدولتين.

مدرسة مهربان علييف الصداقة المصرية الأذربيجانية بالعبور

أوضح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مشروع التعاون بين محافظة القليوبية وأذربيجان يشمل إنشاء مدرسة رسمية للغات بمدينة العبور. وتحمل هذه المدرسة اسم السيدة الأولى في أذربيجان، مهربان علييف، التي قامت بزيارتها خلال إحدى زياراتها الرسمية لمصر. ومن المتوقع أن يزورها اليوم محافظ أبشرون وسفير أذربيجان في القاهرة.

أضاف المحافظ أن المدرسة تقع في مدينة العبور وتتبع وزارة التربية والتعليم، وتمتد على مساحة تبلغ 1600 متر مربع. ستقدم المدرسة تعليمًا متميزًا لأبناء المحافظة الذين يعيشون في المدينة.

أبرز مشروعات التآخي بين أبشرون والقليوبية

وأضاف أنه تم إنشاء عدد من المشروعات المشتركة بين محافظة القليوبية وأذربيجان وفقًا لمذكرة التفاهم بين البلدين والمحافظتين. من بين هذه المشروعات، يشمل ذلك إنشاء حديقة الصداقة المصرية الأذربيجانية في منطقة القناطر، حيث تم إقامة تمثال ضخم للرئيس حيدر علييف، الزعيم التاريخي لأذربيجان. يتم إحياء ذكرى وفاته سنويًا بحضور الجالية المصرية-الأذربيجانية تكريمًا لدوره البارز في نهضة أذربيجان الحديثة، وتحتفل أيضًا في شهر مايو بذكرى مولده.

تابع المحافظ أن حيدر علييف هو من أسس دولة أذربيجان وكان رئيسًا لها بناءً على طلب الشعب وأحدث طفرة اقتصادية في البلاد. وبناءً على العلاقات المتبادلة والاتفاقيات التي وقعتها محافظة القليوبية مع أذربيجان، قامت المحافظة بإقامة تمثال للزعيم الراحل في حديقة تمت تسميتها "حديقة الصداقة المصرية الأذربيجانية" بمنطقة حدائق القناطر الخيرية. كما تمت مشاركة السفارة الأذربيجانية في الأنشطة الاجتماعية والخدمية في محافظة القليوبية، بما في ذلك بعض الأنشطة المخصصة للأيتام والمشروعات الاستثمارية بين رجال الأعمال المصريين والأذربيجانيين.

وفي المقابل في محافظة أبشرون في أذربيجان، يوجد حديقة للصداقة تحتوي على تماثيل لزعماء مصريين وتماثيل تعبّر عن الحضارة الفرعونية والتراث المصري. وهناك أيضًا شارع يحمل اسم «القليوبية» وعمارة سكنية تخصصت لتكون مقرًا للجالية المصرية في أبشرون وتحمل اسم «عمارة القليوبية». بالإضافة إلى ذلك، توجد مدرسة لتعليم اللغة العربية تتبع إدارة مصرية وتكون جزءًا من محافظة القليوبية، وتقع في محافظة أبشرون في أذربيجان.