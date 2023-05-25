تفاصيل الاشتراك في مسابقة الخط العربي بمناسبة مئوية ميلاد مؤسس أذربيجان

كشفت محافظة القليوبية تفاصيل إطلاق جمعية الصداقة المصرية الأذربيجانية مسابقة في فن الخط العربي، بمناسبة الذكرى المئوية للزعيم القومي الأذربيجاني حيدر علييف مؤسس دولة أذربيجان في إطار التعاون المشترك بين البلدين وإتفاقية التأخي بين محافظة القليوبية وأبشرون الأذربيجانية.

شروط مسابقة جمعية الصداقة المصرية الأذربيجانيه

وأوضح البيان أن القليوبية وأبشرون في أذربيجان تربطهما اتفاقية تأخي وصداقة، مشيرا إلى أن شروط مسابقة جمعية الصداقة المصرية الأذربيجانيه في الخط العربي إحياء لذكرى مئوية ميلاد الزعيم حيدر علييف التي تحتفل بها أذربيجان في شهر مايو، وتتطلب أن يكون المتسابق يتمتع بعدد من الشروط كالتالي:

- أن يكون المتقدم مصريا أو وافدا مقيما بمصر.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 35 سنة.

- يمكن لكل من يستطيع تقديم عمل فني في الخط العربي أن يشترك بشكل شخصي مع ضرورة التقيد بالشروط المنصوص عليها في هذه المسابقة.

- يحق لهيئة التحكيم حجب بعض الجوائز أو المكافأت إذا رأت أن الأعمال لا ترقى إلى المستوى المطلوب.

- تصبح الأعمال الفائزة أو التي لم تفز ملك للجمعية ويحق لها عرض هذه الأعمال في المعارض وامتلاك حقوق النشر.

- نتائج لجنة التحكيم نهائية وغير قابلة للنقاش أو التغيير.

- يقرّ المشاركون في هذه المسابقة أنهم قد قبلوا الشروط الواردة في هذه المسابقة.

مجالات مسابقة الخط العربي بجمعية الصداقة المصرية الأذربيجانية

وأوضح البيان أن مجالات مسابقة الخط العربي بجمعية الصداقة المصرية الأذربيجانية، كالتالي:

- خط الثلث مع خط النسخ

- أو خط جلي الديواني مع الديواني

- أو خط التعليق (الفارسي أو العثماني) مع الرقعة

- أو الخط الكوفي بأنواعه المختلفة

- أو خط الثلث المغربي مع الخط المغربي المبسوط

نص المسابقة

أضاف البيان أن نص مسابقة الخط العربي كالتالي:

- يبدأ المتقدم بكتابة قول الزعيم القومي الأذربيجاني حيدر علييف:

(الانتماء الوطني مصدر اعتزاز لكل إنسان)

- حيدر علييف الزعيم القومي الأذربيجاني.

- يكتب المتقدم النص التالي للشاعر المشهور البحتري الذي يمدح فيه أهل أذربيجان:

يا أهلَ حوزةِ أذربيجانَ الأُلى حازُوا المكارمَ مشْهداً وَمَغيبَا

ما كان نصرُكم بمذمومٍ ولا إحسانُكم بالسيئاتِ مشوبَا

لم تقصُرِ الأيدِي ولم تَنْبُ الظُّبا منكُم ولم تكُن المقالَةُ حُوبَا

وَأَرَى الوفَاءَ مفرَّقاً ومُجمَّعاً يحْتلُّ منكُمْ ألسُناً وقُلُوبَا

ها إنّ نجمَكمُ على كَرهِ العِدَى يعلُو وريحَكمُ تَزيدُ هُبوبَا

الشروط الخاصة بالمسابقة

أوضح البيان أن الشروط الخاصة بالمسابقة كالتالي:

- للمتسابق كامل الحرية في اختيار شكل القالب المناسب للتعبير عن النص سواء أكان القالب تقليديا أو كان من التكوينات الحرة بشرط الالتزام بالأصول العريقة لفن الخط.

- للمتسابق حرية اختيار مقاس قلم الكتابة، كما له الحرية في استخدام أكثر من مقاس في كتابة اللوحة.

- يجب كتابة النص على ورق مقهر فقط مقاس 50سم * 70سم.

- للمتسابق حرية اختيار لون الحبر كما له الحرية في استخدام أكثر من لون.

- يحق للمتقدم التوقيع على العمل المشارك.

وللاشتراك في المسابقة يرجى ملئ استمارات تسجيل البيانات في موعد أقصاه 4 يونيو المقبل علي الإيميل على أن تكون جوائز المسابقة كالتالي:

- الجائزة الأولى: 8000 جنيه مصريا، ورحلة إلى دولة أذربيجان شاملة تذاكر السفر والإقامة في الوقت الذي تحدده إدارة الجمعية.

- الجائزة الثانية: 6000 جنيه مصريا.

- الجائزة الثالثة: 4000 جنيه مصريا.

- ثلاث جوائز تشجيعية قيمة الجائزة الواحدة: 1000 جنية مصريا.

- تكرم الجمعية كل المشاركين في المسابقة بمنحهم شهادة تقدير من إدارة الجمعية في حفل إعلان النتيجة.

وأوضح البيان أن آخر موعد لإرسال الأعمال يدويا للجمعية مع تسليم صورة البطاقة الشخصية أو جواز السفر مع صورة من استمارة تسجيل البيانات في نهاية شهر يوليو2023، على أن يجرى إعلان النتائج في بداية شهر أغسطس2023 بعد اجتماع لجنة التحكيم، وستعلن الجمعية عن موعد حفل التكريم بعد إعلان النتائج.