بث مباشر.. «الحياة» تنقل حفل إحياء ذكرى ميلاد العندليب بدار الأوبرا

نشر الحساب الرسمي لقناة الحياة، بثا مباشرا لحفلة إحياء دار الأوبرا المصرية ذكرى ميلاد العندليب عبد الحليم حافظ، الذي يذاع فقط وحصريا عبر شاشتها.

جدير بالذكر، أن دار الأوبرا المصرية وساقية الصاوي، استعدتا لتقديم باقة مميزة من الحفلات الموسيقية والغنائية خلال عطلة نهاية الأسبوع «الويك إند»، على مسارحها المتنوعة في القاهرة والإسكندرية، بأسعار مميزة، حيث تقدم حفلات لكبار المطربين، أبرزهم إحياء ذكرى الفنان عبد الحليم حافظ، فضلاً عن الحفلات الشبابية الأخرى.