ابن شقيق عبدالحليم حافظ: سنقاضي مستخدمي «الذكاء الاصطناعي» في صوت العندليب

أعرب محمد شبانة، ابن شقيق الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، عن استيائه من محاولات استخدام صوت العندليب الراحل بتقنية الذكاء الاصطناعي وتركيبه على أغنيات حديثة.

شبانة: استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي يعد تشويها لتاريخ ورسالة عبدالحليم حافظ

وقال شبانة، في بيان نشره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «تابعت خلال الأيام الماضية، بعض محاولات البعض لاستخدام صوت عمي عبد الحليم بتقنية الذكاء الاصطناعي وتركيبه على أغنيات حديثة وكانت تجربة فاشلة وفي غاية السوء وسنتخذ الإجراءات القانونية تجاه الفاعل لأن ذلك يعد تشويها لتاريخ ورسالة عمي الفنان عبدالحليم حافظ ومن ثم فأي شخص أو جهة أو شركة ستقوم بهذا الفعل ستتعرض للمساءلة القانونية وسنتخذ حيالها كافة إجراءات القانون الرادعة فصوت عبد الحليم ملك خالص لأسرته دون غيرها وعلى الجميع توخي الحذر من تداول هذه المقاطع المسيئة».

وأضاف قائلا: «إذا أرادت الأسرة أن تستخدم هذه التقنية في يوم من الأيام فستكون على أعلى درجة من الجودة والحرفية والتقنية لإمتاع عشاق العندليب الأسمر وستكون برضا من عشاقه ومحبيه حال طلب ذلك منا، والله ولي التوفيق».