ناقد فني: سمير صبري تقرب من عبدالحليم حافظ بحيلة ذكية.. عمل نفسه أجنبي

تحدث الناقد الفني محمد شوقي عن قصة جمعت بين الفنان الراحل سمير صبري وعبدالحليم حافظ، مشيرًا إلى أن «بحلم بيك» أول أغنية للعندليب يحضر سمير صبري تصويرها، موضحًا: «سمير صبري كان يسكن في عمارة كبيرة اسمها عمارة السعوديين في نهاية خمسينيات القرن الماضي، وكان يسكن في العمارة ذاتها عبدالحليم حافظ».

وأضاف «شوقي»، خلال حواره ببرنامج «السفيرة عزيزة»، على قناة «dmc»، من تقديم الإعلاميتين سناء منصور وسالي شاهين، أن سمير صبري لجأ إلى الحيلة حتى يتقرب من العندليب الأسمر، حيث خدعه وتحدث معه على أنه شخص ليس مصري: «قاله هاللو يا حليم»، وهو ما جعل عبدالحليم حافظ يعتقد أنه أصبح مشهورًا على نطاق واسع.

سمير صبري طلب من عبدالحليم حافظ صورًا وأسطوانات

وتابع الناقد الفني أن سمير صبري طلب من عبدالحليم حافظ صورًا وأسطوانات حيث كان يعتقد بأنه كان أمريكيًا: «وفي إحدى المرات وجد سمير صبري عبدالحليم حافظ يقف مع والد سمير صبري، الذي قال بدوره للعندليب الأسمر: أود أن أعرفك بابني المتيم بك سمير صبري».

طلب سمير صبري من عبدالحليم حافظ

وأشار إلى أن سمير صبري طلب من عبدالحليم حافظ أن يحضر معه أي عمل فني يصوره، وسمح له العندليب بحضور تصوير أغنية «بحلم بيك» في فيلم حكاية حب عام 1959.