احتفالية ذكرى ميلاد العندليب على قناة الحياة.. و«حيدر» يغني «لست قلبي»

تألق المطرب وليد حيدر، خلال احتفالية دار الأوبرا المصرية في ذكرى ميلاد العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، خلال البث المباشر المذاع فقط وحصريا عبر قناة الحياة، ونشرته الفضائية عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك».

وقدم وليد حيدر أغنية «لست قلبي»، التى سبق وأن غناها العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، وهي من كلمات كامل الشناوي، وألحان الموسيقار الكبير الراحل محمد عبدالوهاب.

ومن الجدير بالذكر، أن الاحتفالية تقام على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وذلك بمشاركة فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية.