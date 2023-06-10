«الإنتاج الحربي» تبحث تنفيذ مشروعات مشتركة مع هيئة تنمية الصعيد

اتفقت وزارة الإنتاج الحربي مع هيئة تنمية الصعيد على أهمية عقد ورش عمل والتخطيط لإجراء زيارات ميدانية لمحافظات الصعيد المستهدفة للوقوف على مدى إمكانية مشاركة شركة شبرا للصناعات الهندسية بمنتجاتها في تنفيذ المشروعات المخططة إقامتها بهذه المحافظات.

جاء ذلك على هامش استقبال اللواء أركان حرب شريف أحمد صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، للمهندسة دينا عبد المنعم رئيس مجلس إدارة شركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربي)، إحدى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، ووفد مرافق ضم رؤساء القطاعات المختلفة بالشركة، بهدف بحث سبل التعاون المشترك في تنفيذ عدد من مشروعات التنمية التي تقوم بها الهيئة بمحافظات الصعيد.

تعميق التصنيع المحلي والنهوض بالصناعة المصرية

أوضح اللواء أركان حرب شريف أحمد صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص الهيئة على القيام بدورها التنموي من خلال السعي إلى عقد شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات بالدولة لتنفيذ مشروعات قومية بمختلف محافظات الصعيد تعود بالنفع على المواطنين، وفي نفس الوقت تدعم اتجاه الدولة نحو تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعميق التصنيع المحلي والنهوض بالصناعة المصرية، مثنيًا على الإمكانات التكنولوجية والتصنيعية المتوفرة بشركات الإنتاج الحربي ومن بينها شركة شبرا للصناعات الهندسية.

مشاركة الإنتاج الحربي في المشروعات القومية

من جانبها، استعرضت المهندسة دينا عبد المنعم رئيس مجلس إدارة شبرا للصناعات الهندسية، والوفد المرافق، مختلف المنتجات المدنية التي تنتجها الشركة، كما جرى استعراض جانب من مشاركتها في تنفيذ مختلف المشروعات التنموية بالدولة؛ إذ تشارك الشركة (مصنع 27 الحربي) في تصنيع بعض مكونات مصانع تدور المخلفات التي تنتجها شركات الإنتاج الحربي، كما تعمل على تلبية متطلبات القطاع المدني من (محركات القوى الكهربائية – المحركات الكسرية – المراوح الكهربائية – الشفاطات الكهربائية المستخدمة بالورش والمصانع – لوحات توزيع الكهرباء) التي تتميز بالجودة العالية والأسعار المنافسة.