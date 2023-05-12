تنمية الصعيد وجه جديد لجنوب مصر.. الدولة تنفذ مشروعات عملاقة في الإسكان والطرق والصناعة للتخفيف عن المواطنين (ملف خاص)

شهد الصعيد، خلال السنوات الثمانى الماضية، طفرة تنموية كبرى طالت جميع محافظاته، وأسفرت عن نهضة عمرانية وصناعية وزراعية، بالتوازى مع بناء الإنسان من مبادرة «حياة كريمة» وجهود التحالف الوطنى للعمل التنموى ومبادرة «كتف بكتف»، التى تسعى لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجاً وتوفير حياة لائقة لأبناء الجنوب.

ونفذت مبادرة حياة كريمة مشروعات بـ39 مليار جنيه، عبارة عن استثمارات حكومية لتنمية قرى محافظات الصعيد خلال 2021-2022، استناداً لبيانات رسمية عن أوضاع هذه المحافظات، بعد حوارات مجتمعية للوقوف على حاجة القرى قبل إطلاق مشروعات التطوير، كل ذلك تم بالتوازى مع جهود الحكومة لإنشاء مدن جديدة فى الصعيد وتوسيع رقعة العمران عبر مشروعات سكنية كبرى أبرزها «سكن لكل المصريين».

وتنفذ هيئة تنمية الصعيد 27 مشروعاً باستثمارات 1.8 مليار جنيه، تشمل 3 مجمعات صناعية حرفية بالوجه القبلى، ويتواصل العمل ليلاً ونهاراً فى تنفيذ شبكة ضخمة من الطرق والكبارى والمحاور العرضية على النيل لفتح آفاق جديدة للحركة والعمل والتجارة، بحجم إنفاق وصل إلى 210 مليارات جنيه. مشروعات التنمية والعمران والتطوير فى الصعيد طالت المساجد والكنائس تعزيزاً لحقوق المواطنة فى «الجمهورية الجديدة»، من خلال تطوير وترميم أكثر من 10 آلاف مسجد، وتقنين أوضاع 581 كنيسة ومبنى خلال 2022. «الوطن» ترصد مشروعات تنمية الصعيد التى غيرت وجه الجنوب فى مختلف المجالات وردود الفعل عليها من كافة الأطراف.