المصانع «كلمة السر» في تنمية الصعيد.. حوافز ضخمة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية

شهدت محافظات الصعيد اهتماماً ملحوظاً فى تحركات الحكومة بشأن ملف الصناعة، بدءاً من التركيز على تطوير وتحديث البنية التحتية وإنشاء العديد من المناطق الصناعية لتلبية احتياجات المستثمرين، وصولاً إلى تقديم حوافز استثمارية بهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى محافظات الجنوب.

وأكدت التقارير والبيانات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة أن الفترة الماضية شهدت العديد من الزيارات الميدانية للمناطق الصناعية، ولقاءات مكثفة مع المستثمرين، والافتتاحات المتعددة للمصانع الجديدة.

«التجارة والصناعة»: طرح 5 مجمعات صناعية في قنا وأسيوط وأسوان والفيوم تضم 1692 وحدة صناعية

ووفقاً لبيانات الوزارة، فقد شهد العام الماضى طرح 5 مجمعات صناعية فى محافظات قنا وأسيوط وأسوان والفيوم بإجمالى 1692 وحدة صناعية، وبلغ عدد الوحدات المخصصة بالمجمعات الصناعية السابق طرحها 1963 وحدة وتم منح 16 ألفاً و414 رخصة تشغيل لمنشآت صناعية.

وأشارت البيانات إلى افتتاح 4 مصانع متوسطة وصغيرة فى أسوان، خلال أكتوبر الماضى، ضمن 27 مصنعاً تم تشغيلها فعلياً من إجمالى 34 مصنعاً من المخطط افتتاحها على مراحل بحجم استثمارات 150 مليون جنيه بعد الانتهاء من ترفيقها، وفى يناير الماضى، تم تسليم 61 وحدة صناعية كاملة التجهيزات، بمجمع الصناعات الجديد بالمنطقة الصناعية عرب العوامر بمركز أبنوب فى محافظة أسيوط، وهى الوحدات المخصصة لصناعات غذائية وهندسية وكيماوية ودوائية لحوالى 54 مستثمراً.

بيانات حكومية: استثمارات بـ16.3 مليار جنيه ضمن برنامج التنمية المحلية بالصعيد لتمويل 4453 مشروعا

وأظهرت البيانات الحكومية أن الاستثمارات المنفذة التى يجرى تنفيذها ضمن برنامج التنمية المحلية بالصعيد بلغت 16.3 مليار جنيه تم استخدامها فى تمويل 4453 مشروعاً، من بينها 3961 مشروعاً منتهية بالكامل باستثمارات 9.7 مليار جنيه.

«خليفة»: محافظات الجنوب تستحوذ على 2.6% من مصانع مصر في 2020

وأكد الدكتور محمد خليفة، أستاذ الجغرافيا الاقتصادية، فى دراسة له حول «التنمية الصناعية فى محافظات جنوب الصعيد»، استحواذ محافظات جنوب الصعيد على 1037 مصنعاً، ما يعادل 2.6% من إجمالى مصانع مصر فى عام 2020. وأوضحت الدراسة أن محافظة سوهاج تصدرت قائمة المحافظات التى ضمت مصانع موزعة على 9 مناطق صناعية، بما يزيد على 51% من إجمالى المصانع بمحافظات جنوب الصعيد وبقيمة استثمارات 2.5 مليار جنيه، أى ما يوازى 7.2% من إجمالى الاستثمارات فى هذه المحافظات.

وأوضحت أن محافظة أسوان جاءت فى المرتبة الثانية من حيث أعداد المصانع، حيث يوجد بها 205 مصانع موزعة على 4 مناطق صناعية، ما يعادل 19.6% من إجمالى المصانع، ويعمل بها 14 ألف عامل، وهو ما يمثل 25% من إجمالى العاملين، وباستثمارات تزيد على 6.5 مليار جنيه، أى 19% من إجمالى الاستثمارات بمحافظات جنوب الصعيد.

وجاءت محافظة قنا فى المرتبة الثالثة من حيث عدد المصانع القائمة بحوالى 203 مصانع على 5 مناطق صناعية، تمثل 19.8% من إجمالى المصانع، حيث استحوذت على المرتبة الأولى من حيث عدد العاملين، بحوالى 240 ألف عامل، تعادل 40.7% من إجمالى العاملين بمحافظات جنوب الصعيد، وباستثمارات تزيد على 10 مليارات جنيه، توازى 31.3% من إجمالى الاستثمارات بمحافظات جنوب الصعيد.

وأرجعت الدراسة ارتفاع أعداد العاملين والاستثمارات فى المحافظة مقارنة بنظيراتها، إلى وجود بعض الصناعات كثيفة العمالة والاستثمارات، مثل مصنع أسمنت النهضة بقنا.

وأظهرت الدراسة أن محافظة البحر الأحمر احتلت المرتبة الرابعة من حيث عدد المصانع، بوجود 67 مصنعاً موزعة على 4 مناطق صناعية، بعدد عمالة 8 آلاف عامل، فى حين جاءت محافظة الأقصر فى المرتبة الأخيرة من حيث عدد المصانع، حيث يبلغ عدد المصانع بها 28 مصنعاً يعمل بها 2.8 ألف عامل، فى 4 مناطق صناعية، أبرزها منطقة طيبة الجديدة.