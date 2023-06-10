انطلاق جلسة البرلمان العربي لمناقشة قانون استرشادي لمكافحة التنمر

انطلقت أعمال جلسة البرلمان العربي العامة الخامسة لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث، صباح اليوم السبت، بمقر الجامعة العربية، برئاسة رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي.

تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العالم العربي

تناقش جلسة البرلمان العربي عددا من الموضوعات المرفوعة من اجتماعات اللجان التحضيرية للبرلمان التي عقدت أمس منها: تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العالم العربي.

ومن المقرر أن تناقش الجلسة في الملف الاقتصادي الذي أعدته لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، مشروع قانون عربي استرشادي بشأن تعزيز الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة في العالم العربي، والتحضير لعقد النسخة الثانية من المنتدى العربي حول تعزيز التكامل الاقتصادي العربي بين الدول العربية.

مشروع خارطة طريق لمكافحة عمل الأطفال في المنطقة العربية

من جهتها، رفعت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، مشروع تقرير البرلمان العربي السنوي الخامس لحالة حقوق الإنسان في العالم العربي لعام 2022، ومشروع خارطة طريق لمكافحة عمل الأطفال في المنطقة العربية خاصة أسوأ أشكال عمل الأطفال بحلول عام 2026، وكذلك مشروع رؤية البرلمان العربي لمعالجة التداعيات السلبية للكوارث الإنسانية على حقوق الإنسان في العالم العربي.

تقرير الحالة الاجتماعية في العالم العربي لعام 2022

ويناقش البرلمان، تقرير الحالة الاجتماعية في العالم العربي لعام 2022، المرفوع من لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وبحث إنشاء صندوق اللغة العربية في الدول الأٌقل نمواً، فضلاً عن بحث إمكانية إعداد قانون استرشادي عربي لمكافحة ظاهرة التنمر في العالم العربي، واعتمدت اللجنة مشروع قانون لمكافحة العنف الأسري في العالم العربي.