ضبط سلاح ناري وكمية من المواد المخدرة بحوزة شخصين في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة الزاوية، حال تواجدهما أمام العقار محل سكن أحدهما، وعُثر بحوزتهما على (كمية من مخدر الحشيــش وزنت 19 كيلوجراما - بندقية خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار - مبلغ مالي - 2 دراجة نارية دون لوحات معدنية ملك أحدهما - سيارة «ملك أحدهما» - هاتفين محمول).

وبمواجهة المتهمين، اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار في المواد المخدرة، والسلاح بقصد حماية نشاطهما الإجرامي، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والمركبات لسهولة التوزيع.