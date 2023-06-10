انطلاق أول قطار مكيف على خط «القاهرة - مرسى مطروح».. لخدمة المصطافين

بدأت هيئة السكة الحديد، اليوم السبت، تشغيل قطارات مكيفة بخط «القاهرة - مرسى مطروح»، في إطار الاستعدادات الخاصة بموسم الصيف واستيعاب كثافة المصطافين المترددين على محافظة مرسى مطروح، وتنشيط السياحة الداخلية، موضحة أن القطارات تقف في محطات مختلفة لخدمة جميع الركاب.

تشغيل قطار رقم «939 / 940» ثالثة مكيفة

في تمام الساعة الخامسة و50 دقيقة صباح اليوم، تحرك أول قطار «رقم 939 / 940» ثالثة مكيفة «القاهرة - مرسى مطروح»، من محطة القاهرة، ومن المقرر أن يصل إلى محطة مرسى مطروح الساعة 13:40 ظهراً، إذ أكدت الهيئة في تقرير لها، أن القطار مزود بـ8 عربات ثالثة مكيفة ويستمر تشغيله من محطة القاهرة يومياً.

في تمام الساعة الحادية عشر و15 دقيقة مساء، يجري تشغيل قطار «1933 / 1934» ثالثة مكيفة «القاهرة - مرسى مطروح»، من محطة القاهرة، ومن المقرر أن يصل إلى محطة مرسى مطروح في تمام الساعة 07:00 صباحاً، إذ جرى تركيب 8 عربات ثالثة مكيفة ويستمر تشغيله من محطة القاهرة يومياً.

تشغيل قطار رقم «1935/1936» ثالثة مكيفة

في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم السبت، يجري تشغيل قطار رقم 1935/1936 ثالثة مكيفة «مرسى مطروح - القاهرة» من محطة مرسى مطروح، ومن المقرر أن يصل إلى محطة القاهرة الساعة 05:00 صباحاً بتركيب 8 عربات ثالثة مكيفة ويستمر تشغيله من محطة مرسى مطروح يومياً.

من المقرر تشغيل قطار رقم «943 / 942» ثالثة مكيفة «مرسى مطروح - القاهرة»، غداً الأحد، على أن يقوم من محطة مرسى مطروح الساعة 14:20 ظهراً، ويصل محطة القاهرة الساعة 21:35 مساء، بتركيب عدد 8 عربات ثالثة مكيفة ويستمر تشغيله من محطة مرسى مطروح يوميا.