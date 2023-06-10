سيولة مرورية في شوارع القاهرة والجيزة وسط انتشار أمني

صباح اليوم السبت، شهدت أغلب الطرق والميادين في القاهرة والجيزة، حالة من السيولة المرورية الواضحة، مع انتشار مُكثف من قبل رجال الإدارة العامة للمرور.

سيولة مرورية

وشهد الكورنيش المتجه إلى منطقة المؤسسة حالة من السيولة المرورية، بينما يشهد الكورنيش كثافات مرورية متحركة من المظلات باتجاه منطقة وسط البلد.

ويشهد ميدان التحرير ومدينة نصر ومحور النصر وصولًا إلى منطقة المنصة كثافات بسيطة، بينما يشهد كوبري أكتوبر المتجه إلى العباسية وحتي غمرة كثافات متحركة أيضًا.

انتظام حركة السيارات

أما بالنسبة للاتجاه العكسي في كوبري أكتوبر أيضًا هناك كثافات متحركة في الساعات الأولى من صباح اليوم، بسبب زيادة أحمال السيارات، وتنتظم حركة سير السيارات في نفق الازهر، وتوجد سيولة مرورية في الاتجاهين.

وظهرت كثافات متحركة في شارع عباس العقاد والطيران وصولًا للدائري، وفي شارع صلاح سالم، فإنَّه يشهد كثافات بالتزامن مع نزول الموظفين إلى أماكن عملهم، ويشهد كوبري الروضة بعض الكثافات.

وتظهر كثافات مرورية أعلى الدائري في منطقة السلام وداخل النفق، للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي.

خدمات تتيحها الداخلية

وتتيح وزارة الداخلية العديد من الخدمات للمواطنين ومن بينها الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونيًا من خلال موقعها الرسمي، وذلك بالدخول على موقع الوزارة بالرابط المتاح وبعدها بالضغط على أيقونة الشريط العلوي من الشريط الموجود في الأعلى ومن ثم الضغط على أيقونة الخدمات.

ويمكن للمواطنين بعد الانتهاء من تلك الخطوات أن يستعلموا على المخالفات المرورية وإدخال البيانات وبعدها ستظهر لك المخالفات الموجودة على السيارة.