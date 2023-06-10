رئيس البرلمان العربي يؤيد السياسة الحكيمة لـ السيسي في إدارة أزمة السد الإثيوبي

أعرب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، عن تأييد البرلمان للسياسة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي في إدارته لأزمة السد الإثيوبي.

جاء ذلك في كلمة العسومي في افتتاح جلسة البرلمان العربي العامة الخامسة لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث، التي انطلقت صباح اليوم بمقر الجامعة العربية.

العسومي يؤكد دعم البرلمان العربي لحقوق مصر والسودان في مياه نهر النيل

وأكّد العسومي على دعم البرلمان العربي لحقوق مصر والسودان في مياه نهر النيل، مطالبا الجانب الإثيوبي بالوقف الفوري لأي خطوات تضر الحقوق المائية لمصر والسودان في مياه النيل.

وتناقش جلسة البرلمان العربي عددا من الموضوعات المرفوعة من اجتماعات اللجان التحضيرية للبرلمان التي عقدت أمس منها: تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العالم العربي.

ومن المقرر أن تناقش الجلسة في الملف الاقتصادي الذي أعدته لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، مشروع قانون عربي استرشادي بشأن تعزيز الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة في العالم العربي، والتحضير لعقد النسخة الثانية من المنتدى العربي حول تعزيز التكامل الاقتصادي العربي بين الدول العربية.