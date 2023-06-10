غرامة إقامة شوادر الأضاحي في شوارع كفر الشيخ دون ترخيص

كشف حاتم عبدالغفار، رئيس الغرفة التجارية بمحافظ كفر الشيخ، وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية المركزية بالقاهرة، أن غرامة إقامة شوادر الأضاحي بالشوارع يتم توقيعها من قبل مجالس المدن بالمحافظات، بالتنسيق مع الغرفة التجارية، لأنها تعد ممارسة نشاط تجاري دون ترخيص، وتبدأ قيمتها من 3 حتى 5 آلاف جنيه، وذلك عن كل مخالفة يتم تحريرها.

غرامة إقامة شوادر الأضاحي بالشوارع

وأوضح الدكتور شعبان المغنم، مدير الإدارة العامة للصحة العامة والمجازر بمديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أن غرامة إقامة شوادر الأضاحي في الشوارع من ضمن اختصاصات مجالس المدن والغرف التجارية، مضيفا «لكننا كطب بيطري لنا دور مهم للغاية، وهو الكشف عن سلامة تلك اللحوم، وكذلك مطابقتها للشروط المطلوبة».

وأوضح مدير الإدارة العامة للصحة العامة والمجازر، أن شروط الأضحية تتضمن ما يلي:

- أن يكون عمرها عامين للعجول الذكور للأبقار والجاموس.

- 6 أشهر للأغنام والماعز.

- 5 أعوام للجمال.

مصادرة اللحوم ضمن غرامة إقامة شوادر الأضاحي

وأوضح «المغنم» أن غرامة إقامة شوادر الأضاحي في الشوارع، تتضمن مصادرة للحوم حال عمليات الذبيح خارج المجازر التابعة للطب البيطري، أو حال مخالفتها للاشتراطات السابق ذكرها.