حملة مكبرة على شوادر بيع اللحوم والأسماك بأسوان

شنت إدارة المجازر بمديرية الطب البيطري بأسوان حملة مكبرة على محلات الجزارة وشوادر بيع اللحوم والأسماك في عدة أنحاء من المحافظة، اليوم، بمشاركة أعضاء من مكتب جهاز حماية المستهلك.

شملت الحملة عدداً من المطاعم والثلاجات، للكشف على اللحوم والأسماك والسلع الغذائية، وضمان صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، والتأكد من ذبحها بالمجازر الحكومية، وكذلك المرور على محلات السوبرماركت وفحص تواريخ الصلاحية، وطرق الحفظ، حرصاً على صحة وسلامة المواطنين بمدينة أسوان.

وبحسب بيان لمديرية الطب البيطري، فإن الحملة، التي جاءت بتكليف من الدكتور حكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتحت رعاية محافظ أسوان، والدكتور أحمد صالح، مدير عام الطب البيطري بأسوان، أسفرت عن تحرير 4 محاضر ذبح خارج المجزر، ولحوم مجهولة المصدر، وتم العرض على النيابة المختصة.