تموين دمياط: افتتاح 9 شوادر لبيع اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة

أعلن علي الغزاوي، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بدمياط، افتتاح 9 شوادر لبيع اللحوم والسلع الغذائية، وياميش رمضان، بأسعار مخفضة بمختلف أنحاء المحافظة.

افتتاح معرضي «أهلًا رمضان»

وأضاف «الغزاوي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيتم افتتاح معرضي «أهلا رمضان»، بدمياط ودمياط الجديدة مساء اليوم الثلاثاء، بتخفيضات تصل إلى 25 ٪ بالتعاون بين مديرية التموين والمحافظة والغرفة التجارية.

تحرير محاضر تموينية ضد مخابز سياحية

وأشار إلى تحرير 3 محاضر ضد مخابز سياحية لعدم الإعلان عن الأسعار فضلا عن 43 محضرا تموينيا بسبب عدم الإعلان عن الأسعار والغش التجاري.

حملات متابعة للأسواق

كما شدد وكيل وزارة التموين، على متابعة ومراقبة الأسواق بالتعاون بين الوحدات المحلية والتموين والرقابة التموينية، والصحة والطب البيطري، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالعمل على التصدي لأية ممارسات غير مقبولة تتعلق باحتكار أو إخفاء أي سلع، أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع في ظل هذه الأزمة الحالية، التي تتابع الدولة المصرية تطوراتها على مختلف الأصعدة، وما وجه به الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية .

وأضاف «الغزاوي»، أنه وجه بمتابعة حركة الأسواق، والتأكد من توافر السلع المختلفة بها بصفة يومية، كما وجه بتوفير السلع الغذائية في المنافذ بأسعار مخفضة، واستمرار إقامة المعارض استعداداً لشهر رمضان الكريم، وتوفير السلع الغذائية المخفضة طوال فترة المعرض، وطوال شهر رمضان المبارك.