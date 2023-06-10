الحوار الوطني يعلن جدول أعمال جلسات الأسبوع الثالث.. تبدأ غدا

أقر مجلس أمناء الحوار الوطني، جدول أعمال جلسات الأسبوع الثالث للحوار، بعد التشاور مع مقرري العموم والمقررين المساعدين لقضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، ويبدأ غدا الأحد الموافق 11 يونيو.

جدول أعمال المحور السياسي

ويتضمن جدول أعمال الحوار الوطني للأسبوع الثالث؛ غدا الأحد، جلستين حول موضوع عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إضافة إلى قضية التفرغ لعضوية المجلسين والمدرجة على جدول أعمال لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، وعلى التوازي جلستان حول موضوع قانون حرية تداول المعلومات والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.

جدول أعمال المحور الاقتصادي

ويوم الثلاثاء الموافق 13 يونيو، تعقد جلستان حول أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام، والمدرجة على جدول أعمال لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، وعلى التوازي تعقد جلستان حول دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ومسائل تسعير المنتجات مع مسألة دعم الزراعة والائتمان والديون، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الزراعة والأمن الغذائي.

جدول أعمال المحور المجتمعي

وفي يوم الخميس الموافق 15 يونيو، تعقد جلستان لقضية دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال المدرجة على جدول أعمال لجنة الشباب، وعلى التوازي تعقد جلستان حول الرعاية الصحية بين التحديات والآمال لمناقشة منظومة التأمين الصحي الشامل والنظام الصحي الحكومي والخاص والأهلي، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الصحة.

ومن المقرر أن تعقد الجلسات، ابتداءً من الساعة 12 ظهرًا، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.