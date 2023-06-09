عضو تنسيقية الأحزاب لبرنامج «الحوار الوطني»: إشادات كبيرة بتهيئة المناخ للمستثمرين

قال الدكتور مصطفى أبوزيد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن جلسة الاستثمار التي حضرها الكثير من المستثمرين، اليوم، شهدت الكثير من الإشادات، بكل الجهود التي جرى بذلها خلال الـ7 سنوات الماضية، من تهيئة مناخ الاستثمار عبر القوانين والتشريعات واللوائح التنفيذية المحفزة لعمليات الاستثمار.

أبوزيد: هناك تحديات متعلقة بالاسراع بعملية التحول الرقمي

أضاف «أبوزيد»، خلال استضافته ببرنامج «الحوار الوطني» المذاع على فضائية «إكسترا لايف»، أنه رغم من الجهود، إلا أن هناك بعض التحديات المتعلقة بالإسراع بعملية التحول الرقمي والرقمنة، لتيسير الإجراءات، خاصة على المستثمرين فيما يتعلق بتأسيس الشركات، واستخراج الأوراق الخاصة بتلك الشركات.

وأوضح أن الجلسة شهدت كذلك التركيز على الحوافز المقدمة للمستثمر، حتى يزيدوا من عملية زيادة الحوافز الممنوحة للمستثمرين في قطاعات محددة، لزيادة قيمتها المضافة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، ويكون له بالتبعية إسهام كبير في توليد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، تساهم في تراجع معدلات البطالة.