«الغرفة التجارية» بالإسكندرية: ميكنة منظومة الضرائب يحمي القطاع الرسمي

قال أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، إن ميكنة منظومة الضرائب هي في الأساس لصالح القطاع الرسمي من منتسبي الغرف، وذلك لحماية القطاع الرسمي الذي يسدد الضرائب وتكلفة المرافق، وزيادة نصيب القطاع الرسمي وأسرهم من الخدمات التي تقدمها الدولة بسبب زيادة الحصيلة من خلال إحكام الرقابة على القطاع غير الرسمي.

وأضاف الوكيل خلال لقاء الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات، مع عدد من قيادات مصلحة الضرائب لمناقشة مستجدات منظومة الإقرارات الضريبية وضريبة الأجور والمرتبات، أن الحوار المجتمعي وإشراك منظمات الأعمال في رؤية الإصلاح الاقتصادي والسياسات المالية والموازنة العامة للدولة هو توجه إيجابي في إطار الشفافية والإفصاح وضمان لتكاتف الجهود نحو تحقيق الأهداف خاصة وأن منتسبي الغرف يمثلون أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف والصادرات.

تبسيط إجراءات التعامل مع الضرائب

وأكد أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، مشيرًا إلى أن غرفة الإسكندرية تسعى لتبسيط إجراءات التعامل مع الضرائب من جلال تيسير إجراءات التسجيل والإقرارات وخفض تكلفة التوقيع الإلكتروني، ومراكز الإرشاد الضريبي التي تيسر التعامل مع المصلحة، إضافة إلى اللقاءات الدورية التي تنظمها الغرفة لمساعدة منتسبي الغرفة.

عرض مشاريع مصلحة الضرائب

في نفس السياق، أوضح عمرو محسوب رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، أن الهيئة تنظم العديد من الندوات حول الفاتورة الإلكترونية لقطاع مجتمع الأعمال الخاص، بغرض التوعية.

وأشار قيادات مصلحة الضرائب، إلى أن الغرض من اللقاء عرض مشاريع مصلحة الضرائب ورؤية الدولة في قانون ضرائب الدخل والأجور والمرتبات، وآليات عمل الإيصال الإلكتروني والفاتورة الإلكترونية، إضافة للرد على كافة استفسارات الحضور من منتسبي الغرفة.